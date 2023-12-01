防不了？蘇震清違限海令 海巡署：現行離島交通船不需查驗身分

對於立委蘇震清被法院限制出境、出海，卻被人檢舉他日前搭船前往小琉球，為兒子輔選站台，海巡署今天說明，由於現行國內離島交通船乘客不需查驗證件，當天交通船搭載人員，也沒有明顯違法情事，因此海巡署人員未對人船發動檢查，也就無法即時確認乘客是否遭限制出海。

海巡署指出，目前國內離島交通船管理，海巡署依據「船舶法」及行政協助事項，協助主管機關管控乘客數量，防範人員超載，以確保航行安全。

海巡署說，執行限制出境及限制出海（防止非法入出國）人員管制，屬海巡署職掌範圍，但目前實務上以需登記、查驗身分的實名制航線，為主要限制出海查察標的。