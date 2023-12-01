騎士撞人成殘花30年賠148萬 從「壯年賠到老」求到一個緩刑

楊姓騎士無照騎車撞上陳姓騎士，陳撞成腦出血，生活從此無法自理，楊被訴過失重傷害罪；法官將案子移付調解，楊說收入微薄，可每月賠陳4000元賠到148萬3000元為止，調解成功，台北地院審理，判楊有期徒刑9月，緩刑5年。

現年41歲的楊從事批土工作，月薪3萬元，依楊承諾要賠給陳的錢，楊要賠上30年才賠得完；楊另答應要賠照顧陳的史姓妻子50萬元，每月一樣是賠4000元，楊賠陳妻的錢也要花10年才搞定。

楊2022年11月3日上午7時許騎車在台北市市民大道2段林森北路、金山北路區間，自後方超速撞擊前方的陳姓騎士，陳被撞倒地。

陳緊急送醫醫治，受有腦內出血、蜘蛛膜下腔出血傷勢，且陳的右側第3、4、6、7肋骨骨折，右眼人工水晶體脫位；醫生認定，陳腦部損傷導致認知障礙、失能，日常生活無法自理，需要24小時由他人照護，檢察官偵辦，依駕駛執照經註銷駕車致過失重傷害罪起訴楊。

法院認為，楊與陳妻調解達成協議，在警方趕往時自首，依法可減刑，楊機車駕駛執照註銷卻仍騎車肇事，難以寬貸，不過，他坦承犯行，與陳的家屬約妥賠償金、賠償金如何給付，參考被害人傷勢，依法量刑，並判楊緩刑。