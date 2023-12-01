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台中80歲火爆翁衝診所痛毆醫師 落網強辯：不舉如何打人？

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中86歲索姓老翁不滿林姓醫師診療結果，2小時後又闖入診間痛罵林沒醫德，還激動出拳痛毆林一頓，索落網否認傷人，還辯稱被林打針後2手都舉不起來如何打人？但醫師、護理師均指歷歷，診所監視器也拍下畫面，法院審酌索年滿80歲、醫師已不追究，依傷害罪判他2月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，索翁不滿林姓醫師為其診療結果，今年1月31日下午返回醫院，並趁著林門診即將結束時闖入他診間，索當下除情緒失控大聲質問，還囂張朝著林出拳毆打他右肩，造成林的右肩膀挫傷，妨害其執行醫療業務。

檢方訊時，索坦承去找林姓醫師，但堅決否認傷害、違反醫療法，辯稱他被林打針後，兩隻手都舉不起來，怎麼打他？還說自己是伸手指他，罵他沒有醫德。

但遭毆的林姓醫師、門診護理師均指證歷歷，也有診所監視器、林的驗傷報告等可佐證，檢方認為索同時涉犯醫療法以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務、刑法傷害罪，2罪想像競合，從重依傷害罪嫌起訴索。

台中地院審理時，林姓醫師證稱，索翁闖進診間罵他，說之前雙方到衛生局調解根本沒用，他當下沒有理索，但索就站起來朝他右胸以拳頭揍下去，護士看到就過來拉索，自己就先離開；護理師也說，索很激動，用手推、打林的肩膀攻擊。

法院也審酌，索犯案時因已年滿80歲，依刑法第18條第3項規定減刑，並考量索不尊重醫事人員、理性溝通，朝對方攻擊的強暴行為妨害醫療業務，也打傷醫師。

法院考量，林姓醫師表示願意原諒索，並請法院從輕量刑，審酌一切情狀後依傷害罪判索2月，得易科罰金，緩刑2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪

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