台中夜唱完酒駕要去吃早餐摔車 後面朋友沒發現直接輾斃他

薛姓男子和杞姓友人喝酒夜唱，清晨雙雙酒駕要去吃早餐，杞騎車超速見游姓駕駛貿然左轉摔倒撞上，游毫無作為容任杞躺在路中間1分多鐘，導致後方的薛行經直接輾斃杞，一審各依酒駕致死、過失致死，各判薛3年6月、游10月，二審考量薛以200萬和解，撤銷改判2年，緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，薛男2022年1月9日凌晨1點多在草屯的KTV和朋友喝酒聚會，一早5點多散場搭車到杞姓友人住處，見杞提議要去吃早餐並出發，薛沒等酒精消退就開車跟上。

杞男同樣酒駕，還以時速85公里騎車行經彰化芬園鄉成功路、彰南路時， 見游姓男子開車貿然左轉，杞失控打滑撞上對方車子並倒臥行人穿越道上，未料後方的薛男也未注意、沒減速，通過路口直接輾壓過杞身體，造成杞全身骨折、器官裂傷，送醫急救仍死亡。

警方獲報到場，薛酒測值高達每公升0.88毫克，另也發現游男駕照早已被吊銷。彰化地院一審時，薛、游均坦承不諱，並有路口監視器畫面可佐，游男也說，發現杞倒在他車前，當下沒報警，也沒架設任何警戒，法院認為他只站在車前毫無作為，導致薛的車輾過杞，也應負過失責任。

一審審酌，杞自身換算酒測值也高達每公升0.72毫克，且嚴重超速、沒戴安全帽，應負最主要肇事原因，但杞倒地後至被杞輾過，中間長達1分41秒，游卻僅觀看一下杞就站在一旁，毫無任何保護、警示作為，導致杞遭薛輾斃，依無駕照過失致死罪判他10月。

薛明知2人都喝酒，卻在杞提議下去吃早餐，且經朋友勸阻不聽，犯後又未向警方坦承，雖不構成肇事逃逸卻仍有掩飾意圖，考量他犯後主動到醫院探視杞，向對方父母認錯、賠償200萬元達成和解，依酒駕致死罪判他3年6月，薛男不服，並就量刑部分上訴。

台中高分院二審認為，全案車禍中薛男肇責較輕，犯後坦承、深表懊悔，也積極和解賠償完畢，若仍處最低刑度3年，仍有情輕法重足引起同情，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，撤銷改判他2年，緩刑5年，並應向國庫支付50萬元。