設計師涉侵害著作權判拘役30日 IKEA遭罰10萬元
一名林姓女子擔任IKEA桃園分公司設計師，未經授權而下載、重製某家藝術公司的圖樣。士院日前依侵害著作財產權罪判處林女拘役30日，IKEA罰金新台幣10萬元，可上訴。
士林地方法院判決指出，林姓女子擔任IKEA宜家家居股份有限公司桃園分公司設計師，民國110年8月間，涉嫌於網路上下載並重製某家藝術公司出資委人設計的塗鴉圖樣，並將重製過後的圖樣懸掛於宜家家居的家具公開展示間。
案經此間藝術公司對林女、宜家家居提出違反刑事著作權法告訴；林女否認侵害著作權，宜家家居辯護人也認為，此間藝術公司未享有塗鴉圖樣的著作權。
此間藝術公司的辯護人則表示，國際企業漠視法律，讓智慧財產權變得如此不受保護，請求法院審酌林女、宜家家居的犯後態度，依法判決。
士院認為，依據此間藝術公司出示的文書，足認藝術公司享有塗鴉圖樣的著作權，而林女重製過後的圖樣與原圖的字形、字體雷同，僅增加部分線條與噴漆，因此認定林女侵害著作權，而宜家家居應負起林女行為的管理監督責任。
士院指出，林女未經此間藝術公司的授權，擅自重製藝術公司享有的著作財產權，至今尚未賠償藝術公司所受損害，也因和解金額差距，至今未達成和解，依侵害著作財產權罪判處林女拘役30日，如易科罰金以新台幣1000元折算1日。
士院表示，身為雇主的宜家家居，疏未就受僱人林女的執行業務行為進行管理監督，依侵害著作財產權罪對宜家家居科以罰金新台幣10萬元，全案可上訴。
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