快訊

爸爸是娛樂大亨！鄭中基「超狂家世」曝 鄧麗君常到家作客

前美國國務卿季辛吉百歲辭世 兒曾曝他不愛運動、吃重口味卻長壽2秘訣

喻侯友宜為劉備 趙少康：為他打天下、兩肋插刀至死無悔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵妻贈2.4億股票 昔日張忠謀下屬犯高買低賣證券罪判3年2月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣光罩公司CEO吳國精被控自2015年12月起至2016年1月11日止，自行或利用妻女、親友的名義開立證券戶，連續委託買賣禾昌公司股票，影響該公司股票股價，遭新竹地方法院起訴，判無罪；台灣高等法院則依證券交易法操縱證券交易價格罪判3年2月刑，收2688萬不法所得。案經最高法院發回，更一審改認定高買低賣證券罪，刑度不變，沒收2668萬元。

吳國精近來登上新聞，便是今年將所持股3000張自家股票，轉讓給妻子，市值約新台幣2.475億元。

據了解，吳國精參與台積電創立過程，當時他是台積電創始人張忠謀的直接下屬。他說台灣在台積電成立時沒有積極提供支持，甚至不願意投資。與競爭對手相較，台積電能夠取得今天的成就，是因進步的技術進步與培養人才。

吳國精否認違法，辯稱自己基於自身的智識經驗，判斷禾昌公司為值得投資的標的，且與自己擔任董事的上詮公司所營事業如共同合作，可產生互補之效，該公司自2015年第三季起營收增加，轉虧為盈，可見該公司營運出現轉機、獲利前景可期，是投資該公司的適當時點。

吳說，和禾昌公司董事長陳福財是朋友，2015年12月7日他發現市場上有其他投資人有意取得禾昌公司經營權，恐陳福財、陳可宣父子遭市場派惡意驅逐，因此以簡訊提醒陳可宣「近幾天盤面有大單在動，請密切注意，失去先機就不太好」，並於同日基於禾昌公司的優質基本面，自行買入該公司股票，之後並建議上詮公司也投資禾昌公司股票，以利後續合作經營佈局。

因陳氏父子因吳國精曾於2015年12月25日表態反對年輕、無經驗的陳可宣接任董事長，吳說，二人心生防備，更於察覺他連續買進該公司股票後，誤認他意在爭奪公司經營權，因此於12月29日發布重大訊息，決議實施庫藏股，他曾於2016年2月上旬商請友人傳話解釋，但無成效。加之他另有針對台灣光罩公司的投資計畫，因此將自身名下禾昌公司股票陸續出售，希望減少禾昌公司經營階層對他的敵意；因而他使用親友證券戶投資禾昌公司的步調轉趨保守，僅於股價較高時少量賣出，於股價回跌時方進場回補，非短期炒股

本件仍可上訴。

台灣光罩執行長吳國精。圖／聯合報系資料照
台灣光罩執行長吳國精。圖／聯合報系資料照

台積電 投資人 炒股

延伸閱讀

92歲張忠謀七度代表台灣出席APEC 為何總統常找企業家「出國代打」？

接見APEC代表團 蔡總統：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

旅客看到蕭美琴與張忠謀同班機 今晚已抵達台灣

比起新護國神山 台灣更需要下一個李國鼎！懂用人、有遠見的政治人物哪裡找？

相關新聞

台中夜唱完酒駕要去吃早餐摔車 後面朋友沒發現直接輾斃他

薛姓男子和杞姓友人喝酒夜唱，清晨雙雙酒駕要去吃早餐，杞騎車超速見游姓駕駛貿然左轉摔倒撞上，游毫無作為容任杞躺在路中間1分...

他狂殺前妻新歡131刀再吊掛門把勒死 法院認定「可教化」免死定讞

高雄市男子何家緯去年到前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子在睡覺，怒火中燒持刀刺殺對方131刀，再將吳吊在浴室門把上，吳最終失...

徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」怒提告 他有罪還要賠30萬下場慘了

藝人徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」、「A股東8千萬」，他控告爆料人大龍蝦公司總經理蔡曜丞、曹米芳加重誹謗罪，刑事部分蔡判刑...

寵妻贈2.4億股票 昔日張忠謀下屬犯高買低賣證券罪判3年2月刑

台灣光罩公司CEO吳國精被控自2015年12月起至2016年1月11日止，自行或利用妻女、親友的名義開立證券戶，連續委託...

蘇震清登船沒人管？ 高院：限制出境出海都有發函公告

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，法官裁定自9月29日起延長限制出境、出海8個月，但蘇近期幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳...

亞錦賽台韓大戰將開打 北市警逮67黃牛起獲170張門票

2023年亞洲棒球錦標賽，這個月3日至10日開打，開幕戰在台北大巨蛋，首日上演「台韓大戰」，預售票門票「秒殺」，網路立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。