寵妻贈2.4億股票 昔日張忠謀下屬犯高買低賣證券罪判3年2月刑

台灣光罩公司CEO吳國精被控自2015年12月起至2016年1月11日止，自行或利用妻女、親友的名義開立證券戶，連續委託買賣禾昌公司股票，影響該公司股票股價，遭新竹地方法院起訴，判無罪；台灣高等法院則依證券交易法操縱證券交易價格罪判3年2月刑，收2688萬不法所得。案經最高法院發回，更一審改認定高買低賣證券罪，刑度不變，沒收2668萬元。

吳國精近來登上新聞，便是今年將所持股3000張自家股票，轉讓給妻子，市值約新台幣2.475億元。

據了解，吳國精參與台積電創立過程，當時他是台積電創始人張忠謀的直接下屬。他說台灣在台積電成立時沒有積極提供支持，甚至不願意投資。與競爭對手相較，台積電能夠取得今天的成就，是因進步的技術進步與培養人才。

吳國精否認違法，辯稱自己基於自身的智識經驗，判斷禾昌公司為值得投資的標的，且與自己擔任董事的上詮公司所營事業如共同合作，可產生互補之效，該公司自2015年第三季起營收增加，轉虧為盈，可見該公司營運出現轉機、獲利前景可期，是投資該公司的適當時點。

吳說，和禾昌公司董事長陳福財是朋友，2015年12月7日他發現市場上有其他投資人有意取得禾昌公司經營權，恐陳福財、陳可宣父子遭市場派惡意驅逐，因此以簡訊提醒陳可宣「近幾天盤面有大單在動，請密切注意，失去先機就不太好」，並於同日基於禾昌公司的優質基本面，自行買入該公司股票，之後並建議上詮公司也投資禾昌公司股票，以利後續合作經營佈局。

因陳氏父子因吳國精曾於2015年12月25日表態反對年輕、無經驗的陳可宣接任董事長，吳說，二人心生防備，更於察覺他連續買進該公司股票後，誤認他意在爭奪公司經營權，因此於12月29日發布重大訊息，決議實施庫藏股，他曾於2016年2月上旬商請友人傳話解釋，但無成效。加之他另有針對台灣光罩公司的投資計畫，因此將自身名下禾昌公司股票陸續出售，希望減少禾昌公司經營階層對他的敵意；因而他使用親友證券戶投資禾昌公司的步調轉趨保守，僅於股價較高時少量賣出，於股價回跌時方進場回補，非短期炒股。