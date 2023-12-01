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女大生酒駕罕見獲緩刑 法院：經濟不佳且態度良好

中央社／ 台東縣1日電

台東賴姓女大生在國慶日當晚與朋友喝酒至隔日清晨，因酒駕遭法院判刑2個月，但罕見宣告緩刑。法院表示，女學生經濟來源依靠獎學金和學貸，且態度良好給予自新機會。

政府宣示「酒駕零容忍」，這幾年台東地方法院對酒駕案件判刑，雖然刑度都在1年以下，但很少宣告緩刑，日前賴姓女大生酒駕案，法院罕見宣告緩刑2年。

根據台東地方法院判決書指出，目前就讀大學二年級的賴姓學生，10月10日當晚9時先在住處喝3瓶啤酒，10時後又和朋友到酒吧喝酒至11日清晨4時，回家時遭警攔截盤查，酒測值每公升0.36毫克，依法移送台東地檢署，檢方依公共危險罪起訴。

台東地方法院日前判處賴女有期徒刑2個月，緩刑2年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新台幣4萬元。

判決書表示，賴女酒駕幸無發生車禍，考量她目前為大學二年級學生，經濟來源依靠獎學金和學貸、家庭經濟狀況貧寒，且未曾受有期徒刑以上刑之宣告，經此偵、審教訓後，當知所警惕，無再犯之虞，因此尚無逕對被告施以短期自由刑必要，為期她能有效回歸社會，予以宣告緩刑2年，但須向公庫支付4萬元。

台東地方法院告訴中央社記者，被告無前科紀錄、又具學生身分且犯後態度良好，為啟自新，處以附條件緩刑宣告之刑責，警惕避免再犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東 酒駕

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