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亞錦賽台韓大戰將開打 北市警逮67黃牛起獲170張門票
2023年亞洲棒球錦標賽，這個月3日至10日開打，開幕戰在台北大巨蛋，首日上演「台韓大戰」，預售票門票「秒殺」，網路立即出現「黃牛」高價售票；台北市刑警大隊及各警分局，從11月24日起查緝到11月30日，共查獲66件67人，並起獲170張亞錦賽門票。
台北市警方指出，這些黃牛開價每張門票最低1000元到最高4700元不等價格，刑大偵三隊發現有網友在「臉書」刊登販售亞錦賽及演唱會等票劵，組成專案小組偵辦，11月24日持搜索票前往劉姓男子桃園住處搜索，當場查獲亞錦賽門票6張及知名演唱會門票103張，有關加價販售部分，依違反社維法及文創法移送。
11月25日，偵三隊再持搜索票前往許姓男子屏東市住處搜索，當場查獲亞錦賽門票52張，詢問後以違反社維法移送，至於票券來源，警方將持續深入追查。
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