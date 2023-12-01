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桃園台南發聲 籲工輔法納入倉儲

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

桃園市副市長蘇俊賓指倉儲是新興產業，也有可能存放高風險物品，「工輔法」修法未納管倉儲，是目前重要的破口。圖／桃園是政府提供
桃園市副市長蘇俊賓指倉儲是新興產業，也有可能存放高風險物品，「工輔法」修法未納管倉儲，是目前重要的破口。圖／桃園是政府提供
行政院會昨拍板「工廠管理輔導法」、「消防法」部分條文修正草案，桃園市副市長蘇俊賓在行政院會強烈建議，倉儲物流已是新興產業，桃園市統計發現，工廠總數為倉儲業的六倍，可是數量比較少的倉儲，火災發生率比工廠還高，但此次工輔法修法未將倉儲業納入危險物品申報對象，希望倉儲未來可以納入申報以利救災資訊的掌握。

蘇俊賓以桃園為例指出，去年一月到今年十月，桃園發生一○七五件火災次數，工廠發生比率十二％，倉儲比率為八點四七％，但桃園列管工廠是一萬二二六四家，合法物流倉儲業僅有二一○四家，工廠總數為倉儲業的六倍，可是數量比較少的倉儲，火災發生率比工廠還高。

蘇俊賓表示，從桃園的數據可看出來，倉儲火災發生率比較高，卻沒辦法跟工廠一樣積極管理，所以建議把倉儲納入，這是目前的破口，如果政府只管工廠不管倉儲，是有風險的。

台南市長黃偉哲也呼應蘇俊賓說法，認同工輔法也應納入倉儲，不只是要保護工廠，或是倉儲裡面的工作人員，更重要的是保護消防隊員，如果發生火災，打火弟兄進去火場就能得到更多資訊。

桃園市、台南市呼籲將倉儲納入工輔法申報管理，消防員工作權益促進會也表態支持。消促會表示，工廠未依法申報危險物品將嚴重威脅救災現場消防員的生命，僅提高罰鍰不僅無法有效嚇阻，對比明揚去年營收高達卅五點九八億元的企業更是不痛不癢，呼籲裁罰應以企業營業額比例計算，更應納入刑責，約束工廠依法申報危險物品。

蘇俊賓 黃偉哲

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