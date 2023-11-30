選舉倒數強力掃黑反賄選 內政部長林右昌赴新北警慰問

2024總統、副總統及立委選舉，為落實查賄、打詐、掃黑等治安重點工作，內政部長林右昌今天前往新北市警局訪視，期勉新北警持續努力維護選前治安，強化打擊犯罪力道，落實治安維護工作。 林右昌表示，警方應注意候選人人身安全，並防制幫派介入選舉，持續掃蕩黑幫及非法槍彈，加強查緝假訊息、選舉賭盤。

林右昌說，111年至113年中央在新北市警局共計投入約6億補助預算，包含廳舍整建計畫8千萬、車輛汰換1億9千萬、無線電汰換3億、廳舍耐震補強3千萬。並利用保二總隊舊址興建中和警消社宅，預計2025年3月完工後，可提供319戶供同人申請。另外更是爭取近20年沒有調整的警勤加給調陞，透過實際的行動照顧同仁。

新北市警局表示，為圓滿完成選舉治安維護及查察工作任務，已與各地檢署查察賄選小組實施多場選舉查察座談，展現查賄的決心與態度。今年共計已檢肅幫派治平案件82件、630人，較去年同期增加15件、281人，執行成效經內政部警政署評列為全國「特優」單位；在打擊詐欺犯罪部分亦查獲詐欺集團226件2095人，查扣不法所得2億6060萬餘元。成功攔阻詐騙1287件，攔阻金額7億8064萬餘元，攔阻金額較去年提升將近60%。