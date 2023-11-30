快訊

治安亮紅燈！高雄晚間驚傳槍響 18歲男大腿中彈疑欠債惹禍

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

學生穿彩色外衣禦寒竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

台南部分路段年底酒駕特多 警公告今天起連4天加強取締

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市玉井警分局發現每年12月轄區部分地點路段酒駕特別多，為遏止酒駕案件發生，公告今天起至12月3日執行「擴大取締酒駕專案」，在「飲酒熱點」、特定時段及易肇事路段周邊加強機動巡邏，攔查可疑車輛，希望強力取締保障用路人交通安全，避免憾事發生也展現警方執法決心。

玉井分局表示，今年1月至11月共取締酒後駕車52件，其中移送公共危險罪嫌多達46件，尤其轄區每到年關將近，民眾飲宴、餐敘增加，顯示仍有許多貪杯民眾心存僥倖酒駕上路，每次都自稱沒喝醉，再次提醒用路人切莫輕忽「不自覺酒駕」。

分局長曹儒林表示，依法汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方並可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年；駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6千元以上1萬5千元以下罰鍰。

曹儒林表示，冬季年末尾牙宴席、餐敍多，特別提醒民眾「酒後不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將會持續強力執行，以展現提升交通安全與維護社會秩序的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝
台南部分路段12月酒駕特多，警方公告今天起連4天加強取締。記者周宗禎／翻攝

酒駕 酒測

延伸閱讀

六軍團戰術輪車遭撞 男騎士過彎失控「直插車底」全毀

戒酒服藥...男開車撞死女騎士拖行十餘米 這原因改判緩刑

影／多叉路口鬼切左轉！新莊婦騎車挨撞、另吞2違規罰單

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

相關新聞

吸安男台北市區闖紅燈撞死保全喊「拯救地球」 法院判賠342萬

胡姓男子去年從彰化開車至台北市區不斷闖紅燈，以時速120公里在士林區承德路、中正路口撞死騎機車的陳姓保全，還當場喊叫「要...

台南部分路段年底酒駕特多 警公告今天起連4天加強取締

台南市玉井警分局發現每年12月轄區部分地點路段酒駕特別多，為遏止酒駕案件發生，公告今天起至12月3日執行「擴大取締酒駕專...

科技男居家檢疫偷溜逛夜店罰百萬 怕管收餘款一次繳清

科技公司擔任業務員黃姓男子4年前自國外返台，正值國內CODID-19疫情嚴峻期間，卻不依居家檢疫規定，偷溜出門逛夜店，遭...

軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

余姓軍人去年騎機車行經新北汐止區大同路3段，見林姓婦人違規穿越道路，卻未注意車前狀況，看向「後照鏡的閃光」來不及閃避，撞...

新北男玩打火機二度縱火釀1死6傷 法院判決出爐

去年9、10月間桃市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓凌晨分別發生火警，前者燒毀雨衣及瓦斯桶，後者卻導致印尼籍女看護逃生不及慘...

高院問海巡署為何讓蘇震清違令「出海」 可能使用電子腳環監控

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，且裁定自9月29日起延長限制出境、出海8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。