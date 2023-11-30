台南部分路段年底酒駕特多 警公告今天起連4天加強取締

台南市玉井警分局發現每年12月轄區部分地點路段酒駕特別多，為遏止酒駕案件發生，公告今天起至12月3日執行「擴大取締酒駕專案」，在「飲酒熱點」、特定時段及易肇事路段周邊加強機動巡邏，攔查可疑車輛，希望強力取締保障用路人交通安全，避免憾事發生也展現警方執法決心。

玉井分局表示，今年1月至11月共取締酒後駕車52件，其中移送公共危險罪嫌多達46件，尤其轄區每到年關將近，民眾飲宴、餐敘增加，顯示仍有許多貪杯民眾心存僥倖酒駕上路，每次都自稱沒喝醉，再次提醒用路人切莫輕忽「不自覺酒駕」。

分局長曹儒林表示，依法汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方並可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年；駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6千元以上1萬5千元以下罰鍰。

曹儒林表示，冬季年末尾牙宴席、餐敍多，特別提醒民眾「酒後不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將會持續強力執行，以展現提升交通安全與維護社會秩序的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康