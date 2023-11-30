快訊

捲雙重國籍風波！吳欣盈強調「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高院問海巡署為何讓蘇震清違令「出海」 可能使用電子腳環監控

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，且裁定自9月29日起延長限制出境、出海8月，但他近期幫「代父出征」參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，遭檢舉違反「限制出海」禁令，警方通報台灣高等法院。高院訂12月8日上午10點傳蘇到案說明，另已向海巡署查詢蘇何以可以出海至小琉球。

屆時，高院是否會提高具保金額或配戴電子腳環，合議庭將在訊問完後評議決定。

蘇震清因貪汙案，台北地院審理期間諭知1000萬千元具保後停止羈押，並應限制住居、每週一向轄區派出所報到，且限制出境出海。其中限制出境出海期限延長至今。

高院認為蘇犯的是最輕本刑為有期徒刑5年以上之重罪，一審又判8年6月，考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，蘇畏重罪審判及刑罰執行的可能性很高，且他身為立法委員，人脈豐富、有資源及相當資力，無法排除逃亡海外可能。為使訴訟程序順利進行，確保日後能執行刑罰，高院一直維持限制出境、出海處分。

蘇孟淳稱有心人士刻意操作，指琉球鄉也是台灣領土，父親是現任立委，去琉球選民服務也很合理，並稱舉辦造勢遊行活動都有向警方申請，警方也有派人，過程都公開透明。

高院行政庭長王屏夏今表示，合議庭昨接獲通報，已掌握這部分情況，蘇震清尚無逃亡跡象，但法院一來必須了解蘇為何出海，另外也要詢問海巡署「為何讓蘇震清出海？」

屏南無黨籍立委蘇震清因選罷法「排黑條款」無法選連任，由兒子蘇孟淳代父出征。圖／本報資料照
屏南無黨籍立委蘇震清因選罷法「排黑條款」無法選連任，由兒子蘇孟淳代父出征。圖／本報資料照

小琉球 蘇震清 海巡署

延伸閱讀

影／蘇震清為兒助選小琉球站台 違「出海」禁令...高院研議處理

搭船到琉球為兒造勢遭檢舉 蘇震清抱屈：限制「出海」非出境

立委選情屏北藍綠強碰 屏南新面孔添變數

屏南立委綠營分裂互打…國民黨堅持不提名 鐵桿藍感嘆：原可一搏

相關新聞

新北男玩打火機二度縱火釀1死6傷 法院判決出爐

去年9、10月間桃市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓凌晨分別發生火警，前者燒毀雨衣及瓦斯桶，後者卻導致印尼籍女看護逃生不及慘...

高院問海巡署為何讓蘇震清違令「出海」 可能使用電子腳環監控

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，且裁定自9月29日起延長限制出境、出海8...

境外介選喊「支持藍白合」2人交保 檢察總長：天下沒有白吃的午餐

橋頭地方檢察署日前偵查里長揪團赴陸旅遊由人大常委接待案，約談22人、2人處分交保，檢察總長邢泰釗今親赴橋頭地檢署嘉勉。邢...

街口支付胡亦嘉推動託付寶 遭金管會解除董事職務打官司結果出爐！

街口支付創辦人胡亦嘉3年前因推動託付寶業務，被金融監督管理委員會解除投信董事職務，他不服處分提訴願被駁回，再提行政訴訟，...

戒酒服藥...男開車撞死女騎士拖行十餘米 這原因改判緩刑

高雄邱姓男子5年多前才因酒駕觸犯公共危險罪，被判緩起訴，沒想到，去年5月，他服安眠藥後，逕自開車上路，不到1小時藥效發作...

軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

余姓軍人去年騎機車行經新北汐止區大同路3段，見林姓婦人違規穿越道路，卻未注意車前狀況，看向「後照鏡的閃光」來不及閃避，撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。