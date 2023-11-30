距總統大選1個半月 花蓮查獲27件賄選案
2024總統及立委二合一選舉投票日剩1個半月，花蓮至今已偵辦27件賄選案件，以選舉賭盤12件最多，其次為現金賄選6件。花蓮檢警調今天宣誓反賄選，呼籲民眾踴躍檢舉，賄選檢舉獎金最高1500萬元。
花蓮地檢署今天舉行反賄選記者會，法務部保護司長林嚞慧、花蓮高分檢檢察長洪培根、地檢署檢察長郭景東等人出席。反賄選吉祥物「阿花」在記者會上正式亮相，宣導發現賄選應勇於檢舉，可愛模樣十分吸睛。
地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，查賄的主要策略就是嚴查不法、溯本清源，防止境外勢力、賭盤與假訊息。目前查賄的情資，截至11月24日為止，共有27件情資，主要以選舉賭盤、現金、禮品買票等案件居多，近日也有假訊息，而總統查賄有4件列入選偵案件，檢察官積極偵辦，陸續針對案件強制處分與執行。
主檢蔡勝浩說，去年九合一大選檢舉賄選案件，只要賄選個案起訴，會先發放4分之1的獎金，一審判決再發4分之1獎金，全案定讞後發放剩餘的獎金。去年縣議員賄選檢舉獎金最高是200萬元，現已發出。
蔡勝浩指出，今年檢舉境外勢力介入檢舉最高2000萬元，選舉賭盤最多為500萬元獎金，與相關各單位保持聯繫，只要任何跟選舉有關的不法情資，不分黨派與對象都會嚴加查辦。
為宣導反賄，檢方除了自6月起舉行巡迴講座，更組成反賄鐵馬隊，騎入花蓮200多個原鄉部落，加深部落民眾反賄意識。地檢署表示，總統選舉賄選獎金1500萬元獎金、立委選舉賄選獎金1000萬元，發現賄選情事，應撥打賄選檢舉專線0800-024-099。
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