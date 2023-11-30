挖走爐碴竟回填廢棄物！藍營再批黑金、南檢查案被動

台南市議會國民黨團中午召開記者會質疑，民進黨前中執委郭再欽是爐碴和太陽光電黑金弊案的關鍵人物，起訴1年來司法機關悄然無聲，學甲挖出3.8萬噸爐碴，卻又被埋營建廢棄物，甚至又設太陽光電升壓站，環保局已移送但為何不查？檢方指出，南檢今年7月分案調查，目前檢察官仍在偵辦中。

黨團書記長蔡育輝指出，在賴清德台南市長任內，就在賴清德的本命區，爐碴汙染後壁、學甲區農地全國皆知，不法獲利近28億元，包光電獲利更是不斐，台南淪為網友口中的黑金爐碴黑金光電城市，郭再欽去年縣市長選舉後被起訴，至今1年了，當時好多鄉親不滿電話灌爆黨團議員服務處，若檢方在市長選舉前起訴，市長選舉結果可能會不一樣，所以，「改運改名，不如改顏色」加入民進黨。

國民黨議員林燕祝也怒批，學甲區興業段00580000地號兩筆土地上，挖走了3.8萬噸爐碴，再埋營建廢棄物，又在上面架設太陽光電升壓站，在郭再欽等人士撐腰下，兩派光電包商，為爭奪利益，去年市長選舉前，先是發生震驚全國的88槍擊案，現在總統大選前由發生槍案，主因是光電弊案，利益不均，導致槍擊不斷，市府環保局全案直接送檢調，檢調為何不查？