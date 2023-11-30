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高雄里幹事又出包！浮報公款擅填空白收據 投機下場曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄昨天才傳出有楠梓區某里幹事恐嚇里長案件，今天又有茄萣區里幹事貪汙案宣判。當事人王姓里幹事利用採購公用品的職務所需，小額累積不法公款，經廉政署調查，一年期間，王男多次取用特定商號空白收據，越權浮報採購價額及數量。檢方以貪汙罪偵結起訴，橋頭地方法院今判王男2年徒刑，緩刑5年。

起訴書指出，王男自2015年11月27日起至2016年12月止，採購茄萣區和協里暨家安里辦公室每月4000元外勤「里幹事駐里事務費」及每年10萬元登革熱巡檢活動所需公用物品，經簽准請購預估數量後，王男再依估價單向店家採購，並檢附店家收據予以核銷。

王男利用小額採購驗收人員僅書面驗收，並不會針對礦泉水、飲料及毛巾等消耗品一一清點，王男2015年12月22日起開始，利用店家空白收據浮報採購內容，讓不知情的核銷人員錯誤簽核陳報。

由於，王男所檢附代墊的收據，來源皆為茄萣區同一家商號；檢調查出，王男擅自填寫該商號負責人的空白收據，其中內容與實際採購數量、金額、合計總額不實，一年多以來，王男得手的不法金額約有4萬餘元。

法院審酌，王男一開始就坦承犯行，犯罪情節尚屬輕微，且為初犯，因此判處他2年徒刑，緩刑5年。

三聯單收據（示意圖）。記者古和純／攝影
三聯單收據（示意圖）。記者古和純／攝影

貪汙 毛巾

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