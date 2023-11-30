衛道中學校內風暴 神父連署罷免校長遭去職挨告不起訴

今年教師節當天，台中天主教私立衛道中學發生校內風暴，時任總務主任、神父范玉言以校長陳秋敏有「違法解聘 採購黑箱」為由發起連署罷免，後遭校方調職、控訴范私用車詐領學校油費公款5萬多元；台中地檢署根據范申請油費簽呈、校內人士證詞，難認范有詐欺犯意，偵結予以不起訴。

衛道控訴，范玉言（52歲）2021年2月1日起擔任校方總務主任，卻自同年3月29日至今年3月21日間，前後44次將私人小客車的汽油費單據，以「公務加油」名義填載單據向學校申請費用，一共詐得5萬8960元，涉犯詐欺取財罪嫌。

檢方訊時，范不否認有請款，但堅決否認詐欺，辯稱當時庶務組長跟他說，神父你以後去加油把發票給他，會幫你申請費用，就像他幫其在在學校工作的神父一樣，自己有說不用麻煩他，並向對方請教以電子公文方式申請。

范還說，他是為傳教來台灣，他是耀漢小兄弟會的神父，小兄弟會管理衛道中學，並經小兄弟會派他到學校工作，但自己還有神父工作、教會服務，他為教會使命出去協助他人、做彌撒和拜訪教友或赴輔仁大學進修，校長知道也允許他工作出差。

范表示，這些非他私人工作，他只有投入學校、神父和教會使命，他開的車也是在做耀漢小兄弟會的工作。

范的辯護人表示，范身為神父所有行程都是為宗教奉獻，衛道也是宗教學校，無區分公務或私人，本案是因范對學校採購弊案調查，此舉引起校方極度不滿，就對范提告、調職，質疑是否范知道太多而遭校方羅織不實之事欲除之後快。

檢方查，根據范申請44筆油費簽呈都有註明車牌，若他想詐財，怎會直接、持續數年將私用車車牌寫在費用單上，而讓校方只要一比對就能發現？難認有主觀不法犯意，另根據衛道官網，學校確實如范所言由小兄弟會管理。