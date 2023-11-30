影／蘇震清為兒助選小琉球站台 違「出海」禁令...高院研議處理

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，且裁定自9月29日起延長限制出境、出海8月，但他近期幫「代父出征」參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，遭檢舉違反「限制出海」禁令，警方通報台灣高等法院。高院表示，討論後將決定是否做進一步處理。

蘇震清因貪汙案，台北地院審理期間諭知1千萬元具保後停止羈押，並應限制住居、每周一向轄區派出所報到，且限制出境出海。其中限制出境出海期限延長至今。

高院認為蘇犯的是最輕本刑為有期徒刑5年以上之重罪，一審又判8年6月，考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，蘇畏重罪審判及刑罰執行的可能性很高，且他身為立法委員，人脈豐富、有資源及相當資力，無法排除逃亡海外可能。為使訴訟程序順利進行，確保日後能執行刑罰，高院一直維持限制出境、出海處分。