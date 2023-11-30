法官沒告知權利 他控「迫於無奈」才認罪協商 結果...發回更審

台中高分院。記者曾健祐／攝影 卓姓男子轉讓海洛因，彰化地方法院一審時採認罪協商程序，依2個毒品罪判他9月。卓男不服上訴，主張法官沒告知權利事項、不理會他辯解，自己「迫於無奈」才協商；台中高分院二審勘驗開庭錄音，發現一審確實完全沒告知卓權利事項，等同剝奪其權利，撤銷原判決發回彰院更審。

檢警調查，卓男2022年4月25日、5月1日，兩度到鄭姓友人住處，並將第一級毒品海洛因摻入香菸轉讓給鄭施用，彰化地檢原依毒品罪嫌起訴卓，後聲請改依協商程序。

彰化地院因認為適當，同意由受命法官獨任協商判決，今年8月9日諭知卓男犯2次轉讓第一級毒品罪，各處有期徒刑6月，應執行9月。

卓男不服上訴，主張彰院開庭時法官未告知得保持沈默、不必違背自己意思陳述、得選任辯護人等相關權利事項，且對於他所持辯解不予理會，表示自己是「迫於無奈」才為協商程序，認為彰院開庭程序有瑕疵。

台中高分院二審查，跟據彰院一審準備程序筆錄所載，雖有關法官告知卓男刑事訴訟法第95條第1項「被告犯罪嫌疑及所犯罪名」、「得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述」。

及「得選任辯護人。如為低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者，得請求之」，「得請求調查有利之證據」等，並問「對於被訴罪名、訴訟權利是否瞭解？」卓男回答「了解」。

二審再勘驗一審開庭錄音檔，發現直至協商程序結束「完全未見彰院法官就前述權利事項有任何告知」，可見一審並未依刑事訴訟法規定踐行告知義務，等同剝奪卓男緘默權、防禦權行使。

二審也認為，一審除有違正當法律程序外，客觀上難認未影響卓男本於健全意思而為決定的作為，卓主張在一審協商，是非出於自由意志等，有所依據，因此一審協商判決有瑕疵，判處原判決撤銷，發回彰化地院。

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