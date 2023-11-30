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繳回1.7億犯罪所得 聯維有線電視負責人李錫欽判緩刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市聯維有線電視公司負責人李錫欽被控用挪用公司收視費用近1.7億元，使頻道商蒙受損失，依違反證券交易法財報不實、侵占等罪起訴；台北地方法院審理，李繳回犯罪所得，法官今天判李有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

檢方調查聯維有線電視公司2021年的半年財報，會計師曾掌握李挪移款項，並在財報上說明資金由李拿走，因此認列損失。

檢方查出，2011年至2022年3月間，李錫欽涉嫌指示聯維集團「客戶帳務組」職員派員到府向收視戶收取當期或逾期收視費，交由財會人員處理後，再存入李錫欽已故特助的個人帳戶。

此外，檢方還指控李錫欽涉嫌指示聯維集團門市的櫃檯人員，將臨櫃收取的部分收視費存入吳姓特助的私人帳戶，然後由李予以侵占。

據了解，李錫欽一度辯稱會把錢提領出來，是要跟頻道商洽談費率，辯頻道商如果看到公司有賺錢，費率就會拉高，對聯維的營收不利；有公司股東聲稱，他們僅是借名給李錫欽登記，公同實際為李一人獨資。

聯維有線電視董事長李錫欽。圖／聯合報系資料照片
聯維有線電視董事長李錫欽。圖／聯合報系資料照片

侵占 櫃檯人員 會計師

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