聽新聞
test
0:00 / 0:00
繳回1.7億犯罪所得 聯維有線電視負責人李錫欽判緩刑5年
台北市聯維有線電視公司負責人李錫欽被控用挪用公司收視費用近1.7億元，使頻道商蒙受損失，依違反證券交易法財報不實、侵占等罪起訴；台北地方法院審理，李繳回犯罪所得，法官今天判李有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。
檢方調查聯維有線電視公司2021年的半年財報，會計師曾掌握李挪移款項，並在財報上說明資金由李拿走，因此認列損失。
檢方查出，2011年至2022年3月間，李錫欽涉嫌指示聯維集團「客戶帳務組」職員派員到府向收視戶收取當期或逾期收視費，交由財會人員處理後，再存入李錫欽已故特助的個人帳戶。
此外，檢方還指控李錫欽涉嫌指示聯維集團門市的櫃檯人員，將臨櫃收取的部分收視費存入吳姓特助的私人帳戶，然後由李予以侵占。
據了解，李錫欽一度辯稱會把錢提領出來，是要跟頻道商洽談費率，辯頻道商如果看到公司有賺錢，費率就會拉高，對聯維的營收不利；有公司股東聲稱，他們僅是借名給李錫欽登記，公同實際為李一人獨資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言