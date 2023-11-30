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驚悚國片「蝴蝶大廈」女劇組員假髮不還 法官判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國片導演錢人豪執導的「蝴蝶大廈」今年3月開拍，爆發劇組向店家租借2頂假髮、2枚髮片逾期不還糾紛，店家控告王姓女劇組侵占罪；台北地院審理，王女認罪，法官日前判王女拘役40日，緩刑2年。可上訴。

定位為驚悚片的「蝴蝶大廈」演員包括金鐘視后尹馨、曹佑寧及在好萊塢發展的華裔女星白靈，內容描述台北市「錦新大樓」、「西寧國宅」、「萬華南機場」、「西門町獅子林」等傳說中4大鬼宅的故事。

44歲王姓女劇組2023年3月25日到余姓女子台北市信義區的假髮店租用假髮2頂、借用髮片2頂用以拍攝電影，言明租借期間從3月25日到27日三天，依約定，王女應於月28日歸還假髮、髮片。

檢察官指控，王女因不滿余女提供的其他假髮造型不好，屢經余女催討假髮、髮片仍不願歸還，余女報案，檢方偵查時王女認罪，王女被聲請簡易判決處刑，法院依簡易程序審理。

判決指出，王女在準備程序中自白犯罪，審酌她未依約歸還假髮、髮片，但事後坦承犯行，考量她大學畢業程度、目前為造型師、須扶養子女等，依法量刑。

判決說，王女沒有前科，因思慮不周犯案，犯後勇於認錯並與余女達成和解，假髮2頂及髮片已歸還，有悔悟之心，余女也表示同意給緩刑，宣告王女緩刑2年。

華裔女星白靈參與「蝴蝶大廈」的拍攝。圖／聯合報系資料照片
華裔女星白靈參與「蝴蝶大廈」的拍攝。圖／聯合報系資料照片

蝴蝶 北市 南機場

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