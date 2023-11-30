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宜蘭女謊稱生子騙58萬生活費 男友探視骨肉遭拒才揭穿
宜蘭48歲林姓女子曾與金姓男子交往，分手後趁金男被公司外派，竟謊稱自己交往期間懷孕、生下金男骨肉，要求他支付坐月子的費用及其他生活費，前後得手58萬元；金男回國後想探視嬰兒被拒，懷疑遭詐提告，檢方日前依涉犯詐欺罪嫌起訴林女。
據了解，林女在醫院婦產科工作，與金男交往過一段時間，至少在2020年9月前還維持親密關係，兩人分手後，金男2021年3月被公司派往泰國。林女2021年3、4月間，傳訊息告訴他，自己2020年9月時已經懷孕，附上超音波照片等等，2021年6月後更告訴他生下了1名男嬰，也附上照片。
林女向金男索要坐月子的費用20萬元，以及其他生活和照顧嬰兒的費用，金男不疑有他，2021年4月匯出第一筆款項，7月匯出20萬元月子中心費用。金男2021年11月回國，想要探望兒子，卻被林女以各種理由拖延、拒絕，他仍持續匯款，截至2022年4月共匯58萬元。
金男屢屢見不到兒子，甚至嘗試登門拜訪，皆被林女拒絕，終於心生懷疑，這兒子恐怕根本就不存在，自己是被前女友給騙了，向宜蘭地檢署具狀提告。
檢方傳訊林女，她辯稱自己沒有要錢、不知道訊息是誰傳的，後來又說超音波照片與嬰兒照片等是因為她在醫院工作，單純分享工作情況；檢方查看訊息，不但有提到「我們的寶貝」等語，還有附上相關費用單據，顯然不是單純分享工作，日前依涉犯詐欺罪嫌起訴。
檢方表示，林女偵訊時並未坦承犯行，考量此案民事部分雙方已調解成立，林女賠償40萬元，加上她並無累犯前科，若審理時林女翻供承認，則請求法官從輕量刑。
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