北市技工涉索賄2萬餘元遭訴 公園處：積極配合調查

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片 台北市公園處黎姓技工108年間承辦青年公園維護標案，涉嫌向業者索賄2萬餘元。北檢今天依貪污等罪起訴黎男，公園處對此表示，會積極配合調查，並儘速行政懲處。

台北市公園處指出，民國108年10月間發現黎男有狀況後即調離職務，不再讓他接觸廠商，接任人員於同年11月即發現黎男錯估垃圾清運費用，當月立即將廠商溢領的24萬餘元追回。

公園處表示，會積極配合司法調查，儘速召開職工考核委員會審議行政懲處，最重可予以解雇。

全案起於，台北市工務局公園路燈工程管理處於106年至109年間辦理「106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」及後續擴充採購案，業者應履約內容為轄內各公園、公廁的環境清潔、垃圾清運等工作。

檢方指出，黎男於107年5月至108年10月間擔任青年所續約案監工人員，明知「108年青年所續約案」第5次契約變更僅「每月」增加垃圾清運1車次，卻於108年5月至10月計算及製作估驗計價表時，以「每日」增加1車次計算，讓業者溢領新台幣24萬8635元。

檢方表示，「108年青年所續約案」於108年8月起辦理第6次契約變更，增列「直飲台清潔維護」項目，黎男明知業者並未確實執行水壓穩定檢查、餘氯量檢測、排水時間檢測，且未登錄檢測數據，非但未依契約開罰，反而向業者索賄2萬7000元，業者殺價到2萬2000元，後因黎男被調職而未支付。

台北地檢署今天依刑法行使公務員登載不實文書罪、貪污治罪條例違背職務行為要求賄賂罪嫌起訴黎男。