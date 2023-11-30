捲JPEX吸金爭議列被告 陳零九今出庭：相信司法會還我清白

歌手陳零九。記者房荷庭／攝影 加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，歌手陳零九曾擔任JPEX台灣區代言人，日前有受害人對陳零九提告，台北地檢署已將案件轉為偵字案偵辦，今天上午傳喚陳零九到案說明。庭訊後，陳零九表示，相信司法會還他清白。

北檢今天上午以被告身分傳喚陳零九出庭，釐清案情。結束近一個半小時的庭訊後，陳零九表示，他配合調查，把所知之事告訴檢方。媒體問及關於有粉絲因他投資虛擬貨幣一事，陳零九僅回應「因為偵查不公開，抱歉」，偵查過程很正常，他沒有被嚇到。

JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，投資人檢舉投訴，JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、劉、牛等人，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，調查局及金管會皆有接獲檢舉，由北檢指揮偵辦。

北檢於本月8日就JPEX在台業務單位9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後，依涉犯銀行法、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，將張東穎、施瑀聲押禁見，台北地院審理，裁定張以150萬元交保、限制住居、出境、出海，施則以50萬元交保。