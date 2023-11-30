快訊

吳欣盈雙重國籍疑慮延燒 民眾黨小雞焦慮「若違法，2024直接下課」

亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

季辛吉辭世！從毛澤東到習近平 他如何牽動中美關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捲JPEX吸金爭議列被告 陳零九今出庭：相信司法會還我清白

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

歌手陳零九。記者房荷庭／攝影
歌手陳零九。記者房荷庭／攝影
加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，歌手陳零九曾擔任JPEX台灣區代言人，日前有受害人對陳零九提告，台北地檢署已將案件轉為偵字案偵辦，今天上午傳喚陳零九到案說明。庭訊後，陳零九表示，相信司法會還他清白。

北檢今天上午以被告身分傳喚陳零九出庭，釐清案情。結束近一個半小時的庭訊後，陳零九表示，他配合調查，把所知之事告訴檢方。媒體問及關於有粉絲因他投資虛擬貨幣一事，陳零九僅回應「因為偵查不公開，抱歉」，偵查過程很正常，他沒有被嚇到。

JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，投資人檢舉投訴，JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、劉、牛等人，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，調查局及金管會皆有接獲檢舉，由北檢指揮偵辦。

北檢於本月8日就JPEX在台業務單位9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後，依涉犯銀行法、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，將張東穎、施瑀聲押禁見，台北地院審理，裁定張以150萬元交保、限制住居、出境、出海，施則以50萬元交保。

檢調單位10月間曾以證人身分約談陳零九後請回。後來，有受害人對陳零九提出告訴，北檢已將陳零九列為偵字案的被告。

歌手陳零九。記者房荷庭／攝影
歌手陳零九。記者房荷庭／攝影

JPEX 司法 陳零九

延伸閱讀

JPEX加密貨幣涉違法吸金 北檢今傳喚陳零九出庭說明

超萌扮裝初體驗全說了 蕭秉治加碼送禮

邱鋒澤失聲嚇壞陳零九 求師轉運爆五堅情「裸身內幕」

九澤CP狂獻第一次 陳零九告白揭親密關係

相關新聞

紅火案判決無罪 中信金聲明：對同仁獲取清白同感欣慰

針對台灣高等法院於今日做出的紅火案判決結果，中信金控今天發出聲明表示，尊重司法判決結果，對於同仁獲取清白同感欣慰。

軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

余姓軍人去年騎機車行經新北汐止區大同路3段，見林姓婦人違規穿越道路，卻未注意車前狀況，看向「後照鏡的閃光」來不及閃避，撞...

捲JPEX吸金爭議列被告 陳零九今出庭：相信司法會還我清白

加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，歌手陳零九曾擔任JPEX台灣區代言人，日前有受害人對陳零九提告，台北地檢署已將案...

北市技工涉索賄2萬餘元遭訴 公園處：積極配合調查

台北市公園處黎姓技工108年間承辦青年公園維護標案，涉嫌向業者索賄2萬餘元。北檢今天依貪污等罪起訴黎男，公園處對此表示，...

閉關中心募款上億卻選石虎棲地籌建 議員陪十餘信眾提告

苗栗縣頭屋鄉月前傳出有宗教團體募款要在鄉內籌建閉關中心，且已收受上億元捐款，但事後被踢爆預定地位於石虎重要棲地及自來水源...

中市警統計：跟騷案男對女占8成 通訊騷擾約四分之一

跟蹤騷擾防制法自111年6月1日實施至112年10月31日期間，中市警察局受理338案；警方統計，跟騷案件仍以男性對女性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。