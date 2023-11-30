影／鐮刀男砸7車！檢方聲押法官改限制住居 鄰居擔心被報復提心吊膽

台中陳姓男子前天深夜在梧棲區住處附近，涉嫌拿鐮刀沿路砸損6輛轎車和1輛機車，鄰居嚇壞，員警到場逮捕，取出鐮刀，昨天依公共危險罪和毀損罪嫌移送台中地檢署，檢察官向法院聲請羈押，法官改命限制住居，鄰居今天說，擔心他回家對鄰居報復，大家更提心吊膽。

台中陳姓男子涉嫌拿鐮刀砍7輛汽機車，警方逮人，昨天移送法辦，法官命限制住居。圖／警方提供

附近鄰居表示，48歲陳姓男子已多次騷擾鄰居，大家不堪其擾，幸好這次警方迅速逮人，但法官讓陳男回家，大家又再度陷入惡夢。

清水警分局前晚11點46分獲報，梧棲區中央路陳姓男持鐮刀沿路毀損路旁6輛轎車前後擋玻璃及1輛機車儀表板，致民眾心生畏懼，顯已妨害公眾往來安全。

警方立即到場，沿路搜尋發現陳嫌，經民眾指證上前逮捕時，他還質疑員警有何證據捉他，員警發現他將犯案鐮刀藏於背心內，查扣後昨天依法移送台中地檢署偵辦，並以有反覆實施之虞建請檢察官向法院聲請羈押。

檢察官向法院聲押，法官昨天開聲押庭，原本裁定交保，陳男表明沒錢，法官改命限制住居。