軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

余姓軍人騎車撞死婦人，遭依過失致死罪判刑10月。記者黃子騰／翻攝 余姓軍人去年騎機車行經新北汐止區大同路3段，見林姓婦人違規穿越道路，卻未注意車前狀況，看向「後照鏡的閃光」來不及閃避，撞擊婦人導致送醫救治5天後不治。全案未能達成和解賠償，士林地方法院依過失致死罪，判處余10月徒刑。

判決指出，去年8月2日晚上7時許，余姓軍人騎機車行經新北汐止區大同路3段，行經行人穿越道時，適逢林姓婦人步行穿越大同路，未注意依行人觸動號誌指示按鈕，啟動行車管制號誌，違規闖紅燈穿越道路，未全程走在行人穿越道上，偏行行人穿越道左側邊緣以外處，余姓軍人騎車撞擊林婦，導致林婦顱內出血等傷送醫救治5天後，因顱腦損傷併氣血胸而不治。

監視器畫面顯示，林婦當時已走到該路段靠近右側行人穿越道處，已在余姓軍人視線可及範圍，未受到任何障礙物阻擋。余姓軍人認罪，當下後照鏡有閃光，他後方是否有來車後，再回頭看到林婦已閃避不及，他沒走超速行駛。

行車鑑定會鑑定結果，余姓軍人未注意車前狀況為肇事次因，林婦在設有號誌管制路口，違規闖紅燈穿越道路則是肇事主因。告訴代理人表示，機車應禮讓行人先行通過，且其車速高達每小時68.4公里而未及煞車，加重撞擊力道應為肇事主因。

法官認定，林婦當時已非走在行人穿越道上，且無其他積極證據證實余姓軍人超速，採信行車鑑定會鑑定結果；余姓軍人未注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，未盡注意義務之過失，犯過失致死罪。

法官審酌，余姓軍人騎機車直行，視線範圍內明顯可見林婦正步行穿越道路，未注意車前狀況貿然直行，撞擊被害人過失情節重大，雙方和解金額未能達成共識、未能和解，全案依過失致死罪，判處10月徒刑。可上訴。

余姓軍人騎車撞死婦人，遭依過失致死罪判刑10月。記者黃子騰／翻攝