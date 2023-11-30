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隨翁達瑞諷高虹安「人渣俗辣」 馮光遠不起訴確定
新竹市長高虹安去年因論文爭議，遭化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮質疑抄襲論文，作家馮光遠除在臉書轉貼陳男發文外，還留言「她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」因此遭高虹安提告公然侮辱。日前台北地檢署認為馮光遠非空言謾罵將他不起訴，高虹安不服聲請再議，高檢署認為北檢偵查已完備駁回再議，馮光遠不起訴確定。
去年9月20日，馮光遠在臉書發文「上月底，我轉了翁達瑞批高虹安涉抄襲的文章，高虹安說若有人轉傳翁文，將蒐證提告，我不信邪，偏轉。早上朋友來電聊高虹安，我本以為事(應為是)因為她告我了，不料朋友說，不是啦，她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」高虹安為此提告。
馮光遠到案後否認犯罪，供稱所謂的「人渣、俗辣」，是針對高虹安博士論文涉嫌抄襲一事進行評論，並非針對高虹安個人，並表示願意向高虹安道歉，強調這是他自己寫作、生活中習慣的用語，沒有公然侮辱的犯意。
北檢上月調查認定，去年高虹安論文抄襲事件，確實廣為新聞媒體報導，造成社會熱議，資策會也為此提出刑事自訴。馮光遠發文主要是就其論文爭議提出個人批判，並非無端空言謾罵，難認其文章目的是為了侮辱高虹安的人格名譽，因此將馮不起訴。
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