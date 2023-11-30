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隨翁達瑞諷高虹安「人渣俗辣」 馮光遠不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

作家馮光遠因轉貼旅美教授陳時奮對於新竹市長高虹安論文爭議的發文，並留言譏諷挨告獲不起訴確定。記者黃羿馨／攝影
作家馮光遠因轉貼旅美教授陳時奮對於新竹市長高虹安論文爭議的發文，並留言譏諷挨告獲不起訴確定。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安去年因論文爭議，遭化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮質疑抄襲論文，作家馮光遠除在臉書轉貼陳男發文外，還留言「她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」因此遭高虹安提告公然侮辱。日前台北地檢署認為馮光遠非空言謾罵將他不起訴，高虹安不服聲請再議，高檢署認為北檢偵查已完備駁回再議，馮光遠不起訴確定。

去年9月20日，馮光遠在臉書發文「上月底，我轉了翁達瑞批高虹安涉抄襲的文章，高虹安說若有人轉傳翁文，將蒐證提告，我不信邪，偏轉。早上朋友來電聊高虹安，我本以為事(應為是)因為她告我了，不料朋友說，不是啦，她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」高虹安為此提告。

馮光遠到案後否認犯罪，供稱所謂的「人渣、俗辣」，是針對高虹安博士論文涉嫌抄襲一事進行評論，並非針對高虹安個人，並表示願意向高虹安道歉，強調這是他自己寫作、生活中習慣的用語，沒有公然侮辱的犯意。

北檢上月調查認定，去年高虹安論文抄襲事件，確實廣為新聞媒體報導，造成社會熱議，資策會也為此提出刑事自訴。馮光遠發文主要是就其論文爭議提出個人批判，並非無端空言謾罵，難認其文章目的是為了侮辱高虹安的人格名譽，因此將馮不起訴。

高虹安 論文抄襲 馮光遠

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