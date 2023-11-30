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JPEX加密貨幣涉違法吸金 北檢今傳喚陳零九出庭說明

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

加密貨幣交易所「JPEX」爆發吸金爭議，歌手陳零九曾擔任JPEX台灣區代言人，上個月曾以證人身分出庭，日前有受害人對陳零九提告，檢方已將案件轉為偵字案偵辦，今天上午傳喚陳零九到案說明。

JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，投資人檢舉投訴，JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、劉、牛等人，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，調查局及金管會皆有接獲檢舉，由北檢指揮偵辦。

北檢於本月8日就JPEX在台業務單位9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後，依涉犯銀行法、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，將張東穎、施瑀聲押禁見，台北地院審理，裁定張以150萬元交保、限制住居、出境、出海，施則以50萬元交保。

陳零九曾表示他也有投資，還損失了15%，檢調單位10月間曾以證人身分約談陳零九後請回。後來，有受害人對陳零九提出告訴，北檢已將陳零九列為偵字案的被告，今天上午以被告身分傳喚陳零九出庭，釐清案情。

歌手陳零九。圖/聯合報系資料照片
歌手陳零九。圖/聯合報系資料照片

JPEX 吸金

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