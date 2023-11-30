影／假理專要騙老翁退休金 警員和銀行行員一語打醒他

台中市大甲區一名老翁日前到銀行要領出退休金投資，行員查覺有異報案，老翁聲稱要領錢向理財專員買房，員警和行員一句：「買房怎麼會是向理專買？」提醒老翁這是詐騙手法，及時阻止他被騙走退休金。

台中大甲一名老翁要領出退休金，險被詐騙，員警和銀行行員共同勸阻成功。圖／警方提供

台中市警局大甲分局大甲派出所日前接獲大甲區國泰世華銀行報案，行員稱一位75歲老翁要提領20萬元投資房產，行員詢問白姓老翁投資細節，老翁卻向行員稱有一個投資信託公司理專好心警示他，「近期台股漲勢過猛，會有空頭的跡象」，為了資產避險，理專願意幫助老翁將手上資金轉投資房產，達到風險分擔的效果。

行員覺得老翁的講法不合常理，報警請轄區大甲派出所員警處理；大甲派出所警員楊博宇與王琮硯到場關懷後，查知老翁是從Youtube影片的投資廣告鏈結加入了LINE「名人投資群組」，群組中有「名師」分析股票跟主動「報明牌」，

近期有一名群組中的「理財專員」主動跟他聯繫，聲稱近期股市已達到高點，建議老翁應將投資標的轉向房產以避免股市崩跌風險，「理財專員」向老翁稱可代為操作資金，並建議老翁下載他們的APP可隨時查看獲利，誘使白姓老翁將手上積蓄以匯款方式交予該專員。

員警向老翁說明這是典型的DYT詐騙手法，DYT是假冒黑網投資平台，利用投資人快速致富投機心理，用假網站/APP或書面證明讓投資人誤信投資已獲利，聲稱協助投資人投資各項標的，如虛擬貨幣、股票、外匯、國際貴金屬、國際原油、網路博弈等，實際上收了錢後根本沒有真正投資，大量吸金後便銷聲匿跡，造成眾多被害人血本無歸、求助無門。

員警和行員也說明，真的投信理專的權限僅有股票、債權、基金，不可能涉及房產投資。在員警與行員的耐心解說下，白姓老翁警覺遇到詐騙，慶幸沒將錢轉出。