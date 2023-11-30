修眼鏡戀上專櫃已婚女 「這原因」偷吃代價再加25萬

高雄陳姓男子去年至百貨專櫃維修眼鏡時，結識林姓女子進而追求熱戀，陳男明知林女已婚育有兒女，仍在百貨停車場車內與林女嘿咻十餘次；林女老公提告民事求償60萬，一審法院判賠25萬，但林女老公心有不服再上訴，高雄高分院審酌，陳男嘿咻時未戴套，恐增諸多風險，判陳應再支付25萬元賠償金。

判決指出，林女老公因發現陳男竟對老婆有親吻、撫摸等侵犯行為，憤而向高雄地方法院提起民事訴訟，後經調閱雙方簡訊對話紀錄、雙方對話錄音以及林女工作地停車場的進出紀錄，進一步發現，陳男竟大膽與老婆在車內發生十餘次不安全性行為，破壞婚姻讓他精神受創，請求60萬元賠償金。

經調查，陳男於去年7月1日至10月30日期間，多次開車至林女工作的地下停車場，在車上與林女約會聊天數小時，甚至在車上親吻、撫摸私密處，至少有十餘處未佩戴保險套的性行為。

法院審理時，陳男僅以書狀陳稱，對於自身荒唐作為感到後悔自責，除道歉其他無話可說，事後，也曾傳簡訊對林女老公表達歉意，請求原諒，並坦承與林女發生10餘次未戴套的性行為。