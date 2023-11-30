王忠義被控弒母詐保 無罪確定

王忠義被控弒母詐保案，更三審判無罪，此案確定。本報資料照片 南投縣王忠義夫妻被控殺父弒母詐領保險金，殺父部分無罪確定，王另被控弒母，一度被判無期徒刑，台中高分院更三審昨認定事證不足，判王無罪確定。更二審認王涉犯過失致死罪部分，更三審認為未在檢方起訴事實，侵害法益行為本質不同，非審理範圍，由檢方另行處理；台中高分檢表示，已發回南投地檢署續查。

王忠義涉犯殺母是第三次判無罪，歷經超過六年審理，依刑事妥速審判法規定，不得上訴而確定。他昨受訪說判決是正確的，指控起訴他的檢察官、一審審判長和受命法官涉犯瀆職罪，希望監察院主動調查。

王忠義夫妻被控殺父弒母詐領保險金，偵審期間始終否認涉案，一審認王父死因外力、自殺、意外無法推論，王妻無證據指向涉案，均判無罪確定。

弒母部分，一審認定王母雙肩出血是他人手肘壓制造成，當時僅王在場，認定王犯殺人罪，判無期徒刑；但二審採信台大法醫研究所鑑定報告，認王母是溺水致死，改判無罪，更一審採相同認定。

更二審認為，王忠義明知母高齡、有智能障礙，仍讓她脫隊，未盡「保證人」責任，改以過失致死罪論處，判刑一年二月。最高法院認未說變更起訴法條事實理由，有違法，發回更三審。

更三審認定，無證據顯示王母遭強壓入水，且王的弒母動機薄弱，撤銷改判無罪確定；前審認王涉犯過失致死罪，非審理範圍，由檢方另行處理。

南投地檢署指控，王忠義夫婦因債務問題，意圖詐領王父母保險金、喪葬給付、互助金，二○一四年五月卅日，涉載腎衰竭王父出院後，以鐵器敲擊王父後腦，棄屍北港溪河床；同年十月五日，王帶妻兒、母親至國姓鄉種瓜溪河遊憩，支開妻兒後將母親壓入溪中溺斃，涉犯詐欺、侵占、殺害直系尊親屬等罪。