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咖啡店顧客停車糾紛遭砍傷 鄰居殺人未遂起訴

中央社／ 彰化縣29日電

陳男常把轎車停在咖啡店門口前，引發住咖啡店隔壁的鍾男不滿，要求移車遭拒心生不滿，鍾男拿水果刀衝進咖啡店砍傷陳男，檢方認為，鍾男行兇前將店門反鎖，依殺人未遂罪起訴。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，44歲鍾男住在咖啡店隔壁，陳男則是咖啡店常客，常把車輛停在咖啡店門口前，引發鍾男不滿。

今年10月19日，鍾男發現陳男把車停在咖啡店門口，進入店內要求陳男移車被拒絕，雙方發生口角，鍾男朝陳男臉部打一巴掌後就離開。

鍾男回家拿水果刀後又回咖啡店將店門上鎖，隨即持刀砍向陳男頭部及肩頸部，造成陳男右上及下眼皮撕裂傷5公分、眼球挫傷、結膜下出血、左下肢擦挫傷等傷害，員警獲報趕到現場，將2人分開，送檢方偵辦。

鍾男接受檢警訊問時辯稱，隔壁咖啡店客人停車容易擋住家門進出視線，多次溝通都未見改善，雖持刀傷害陳男，但無意殺人等語。

檢方認為，鍾男返家持刀時間只有3秒，顯見已把刀具放在車庫預謀犯案，進入咖啡店後又將店門反鎖，製造封閉、難以求援空間，又對被害人頭部用力揮砍，鍾男殺人犯意甚明，因此依殺人未遂罪嫌起訴。

咖啡 殺人 彰化

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