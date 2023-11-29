調解機制免費便利 調解成立率82％創歷年新高

法務部今天表示，全國鄉鎮市調解委員會提供免費、便利等資源，為民眾化解糾紛，力求兩造當事人滿意，又疏減訟源，去年調解成立比例達82%，創下歷年新高。

法務部舉行媒體茶敘，主題為「省錢省事來調解、利人利己創和諧」，法律事務司科長王鉉驊進行報告時指出，全國共有367個調解委員會，委員會不得收取任何費用，且為公正第三人，以輕鬆、和諧、多樣的調解方式化解糾紛，也邀請3位優秀的調解委員進行案例分享；調解委員是調解事件的靈魂人物，其實務經驗及調解哲學相當寶貴。

台中巿西屯區調解委員湯順科指出，處理一件繼母與繼子女案例時，善用小訣竅，以理性分析及感性訴求，最終使雙方達成合意，繼母將房屋交還給繼子女，繼子女也給予繼母合理的補償，順利和解。

高雄巿三民區調解委員會主席葉美利表示，調解優點在於省時、省力、省錢又有保障，她舉例，車禍發生後，如果受害人要提起刑事告訴，有6個月的告訴期間；聲請調解的好處，在於不受限6個月的告訴期間，也就是有告訴權人聲請調解，經調解不成立，調解事件將移請檢察官偵查，並視為於聲請調解時已經告訴。

台中巿潭子區調解委員會主席劉興榮則說，歡喜圓滿是調解的真諦，調解是一門藝術，沒有一定的路徑可遵循，而是必須隨著當下情境，採用最適當的策略，讓兩造都能歡喜接受，達到解決紛爭的目的；他說，節目主持人邰智源挑戰一日調解委員的影片日前播出後，也讓外界更了解他們的任務。

法務部新聞資料指出，在調解案例中可觀察到在不幸事件發生時，或許當事人只期待對方真誠的說明與道歉，如果只顧爭論是非，而忽略了當事人心裡的感受，調解恐難竟其功；透過調解委員愛心、耐心及同理心的引導，雙方得以漸漸卸下心防與敵意，回到理性的溝通，進而可達到雙贏局面。

新聞資料指出，鄉鎮市調解制度為獨特且重要的訴訟外紛爭解決機制，對於排解民眾紛爭、疏減訟源及促進地方和諧，幫助很大；法務部為鄉鎮市調解條例的法規主管機關，除了提供法規諮商外，也辦理了調解委員精進研習及獎勵表揚等相關業務。