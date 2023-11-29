女會計A走公司款1億多元 老闆、律師涉教唆偽造簽2.5億本票

全通貨運負責人施谷政，去年發現林姓女會計在近6年，涉溢領公司帳戶款項，高達1億677萬餘元，施涉和孫姓律師謀劃林女簽下5張5千萬元本票，本票上共同發票人包括林女的未成年女兒及家人。士林地檢署偵結，全案以教唆成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪等罪起訴施等4人。

起訴指出，林女擔任全通貨運公司、漢宇國際開發實業公司的會計出納，2016年4月8日至2022年1月16日間，施谷政在取款條寫上提領金額用印後，指示她跑銀行辦業務，林女發現「金額空白處沒有畫線避免修改」涉擅自添加金額，將公司帳戶款項當成小金庫，陸續匯款到自己帳戶、債權人帳戶，或提現金花用，共溢領1億177萬5384元。林女又發現公司收的土地租金，以支票支付，且「不會記載支票受款人」涉從2018年12月起至2022年1月，侵占支票共計36個月，計489萬6千元。

檢方查出，施谷政為投資買土地，才驚覺公司資金短少，揪出內賊是林姓女會計，施2022年1月16日，傳訊息請教孫姓律師法律意見，施、孫的對話內容「如她願意解決叫他簽本票，家人一起簽一起拖下水」，涉謀議設計林姓會計偽造本票。

施、孫隔天相約林女「攤牌」，林女坦承侵占公司款，2人要求林女畫出家人關係圖，得知有女兒、胞妹、妹夫、9歲、10歲女兒。施問林女「不然妳家裡面的人在麼處裡，妳們家的人也有拿我的錢」，林女則說「那我也就簽下去」。林女遲疑詢問孫律師「家人不知情也能簽發？」孫回答「那妳簽吧，不然怎麼辦」？林女涉簽下與8名家人擔任共同發票人，面額5千萬本票共5張。

施為了不讓銀行發現公司款被侵占，指示目睹「攤牌」過程的林姓司機擔任本票執票人。孫律師撰寫本票裁定聲請書，協助施處理事宜收取25萬元。孫還向施說「聲請本票裁定送出去了，你跟林小姐說一聲，那是以備不時之需，不會真的強制執行，那叫執行名義」「讓她家人知道，全部綁在一起，要綁終身」

林女認罪，但林女的家人否認犯行，他們供稱，林女說她有兩份薪水、還跟著老闆投資收入不錯，根本不知道是全是侵占。

檢方認定，林女沒有主動偽簽家人本票動機，而是受到孫、施教唆，認定，施、孫涉謀議設計林女偽造本票，以「以教唆成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪嫌」起訴；林女涉犯業務侵占罪嫌、成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪嫌，林男涉犯幫助詐欺取財未遂罪，依法起訴。