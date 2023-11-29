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黃湯下肚6小時酒測飆達1.38 高雄男停等紅燈遭警攔

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄林姓男子上月中傍晚在田寮宿舍喝了酒後，晚間9時許，他逕自開車外出，在阿蓮峰山路與高139線路口，因停等紅燈時超越停止線，經警員攔查，當時接近凌晨時分，經警施以酒測，林男數值竟高達每公升1.38毫克，照常理，根本是無法開車狀態；林男被依觸犯公共危險罪起訴，法院判刑4月，併科罰金2萬5000元。

判決指出，林男當天雖在下午5時許飲酒，但酒精揮發的速度因人而異，4小時後，他竟直接開車上路，即便飲酒已過6個多小時後，但他的呼氣酒測值，仍高達每公升1.38毫克，這個數值以一般人酒後平均表現，接近呆滯昏迷狀態，肇事率達5成以上。

由於，林男並非酒駕累犯，經警詢坦承不諱，雖他外出開車2個多小時期間，並未造成嚴重傷亡的交通意外，但卻是道路上的不定時炸彈，橋頭地院簡易庭法官判林4月徒刑，併科罰金2萬5000元。

高雄市警察局交通警察大隊指出，今年初至11月15日，高雄市取締酒駕共有7189件，對應去年同期減少1655件，降幅近去年件數的2成，而警方進一步分析，今年初至本月中，酒駕致死案件共計：4件，相較去年同期減少1件。

警方表示，針對易發生死傷交通意外的時段及路段，已加強來回梭巡及取締力道，提醒民眾落實代客叫車、代駕，切勿心存僥倖心態。

警員對交通違規者執法（示意圖）。記者古和純／攝影
警員對交通違規者執法（示意圖）。記者古和純／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 警察 高雄市

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