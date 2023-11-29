彰化縣議員柯振杯父子發物資涉賄 二審認無對價判無罪

彰化縣議員柯振杯與其子柯承翰在去年分別參選縣議員、伸港鄉鄉長選舉，但被檢方指控，涉嫌利用在去年9月中旬，彰化縣和美和善團舉辦的低收入戶救濟公益活動，找來記者採訪，還穿著競選背心，參與發放物資，藉由此方式向有投票權的低收入戶或其代領人行求賄賂，台中高分院今宣判，維持一審無罪認定，認為二人參與該活動，發放物資，無對價關係，判無罪。

二審認定，和美和善團先前已有舉辦發放救濟物資給低收入戶的公益活動，依社會一般通念觀之，實屬一般性慈善救濟活動，縱然柯姓父子發放時在場參與，但收受救濟物資的低收入戶，也不致誤認救濟物資是柯姓父子所提供，難認二人的行為，會影響投票意向。

二審指出，柯姓父子接受記者採訪時，所發表的言論，屬於突顯個人功績、拉抬聲勢的宣傳效果，也與一般選舉常理及社會經驗吻合；檢察官沒有舉證證明，到場低收入戶有無此案選區的選舉投票權，實無法排除領取物資的人，並非全部都有該選舉區投票權，難認柯姓父子與領取物資之人間，有何約定投票權的對價關係存在，因此駁回檢方上訴，維持一審無罪認定，仍可上訴。

起訴指出，柯振杯與其子柯承翰在去年分別登記參選彰化縣第三選區議員、伸港鄉鄉長，二人得知彰化縣和美和善團，將在同9月15日在伸港鄉舉辦低收入戶救濟公益活動，二人為求勝選，明知該次公益活動是和美和善團自主發起及舉辦，並無配合柯姓父子選舉活動之意，在未徵得和美和善團會長同意下，即聯絡記者到場採訪。