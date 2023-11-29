男劈腿...2女吵不休 她罵「小三」被嗆：你複製不了我的氣質跟優雅

蕭姓女子和張姓男子交往6年，卻意外得知張男劈腿余姓女子，不滿之餘，傳訊給余女胞妹、女兒，指余女介入她與張男感情成為「小三」，余女反擊蕭女稱「兩人跑車硬坐3人」，並對蕭女提告妨害名譽，經檢方不起訴後再提民事訴訟，向蕭女求償25萬元。法院認為，蕭女未侵害余女名譽，判她敗訴。可上訴。

判決指出，張男和蕭女自2015年起交往，但兩人交往期間，蕭女發現張男腳踏兩條船，與余女暗通款曲，蕭女不甘余女介入她與張男感情，透過臉書私訊余女胞妹、余女女兒，指「余小姐（按即原告，下同）在6月介了我的感情成為小三」。

事後又寫短文，傳訊給余女胞妹、女兒「知道她生病又剛從生死關頭走一遭，於是就不直接打擾她。但如果一直陷在一段多角關係只會讓她更加憂鬱和痛苦。透過這樣的方式只是希望透過妳與家人的關懷陪伴或許能幫助她離開多角關係，早日恢復健康。」

余女家人收到蕭女訊息後，認為余女當第三者，不諒解余女。余不滿蕭女將兩人感情事攤在陽光下，在臉書開嗆「我不想跟妳直球對決，但妳卻找上我」、「你無法抄襲我。也複製不了我的氣質跟優雅，更不會有我的品位跟眼光」、「明明是2人座跑車，偏偏要坐3個人」、「感情的世界也一樣，2人剛好、3人就太擠了」。

事後余女並對蕭女提告妨害名譽，但檢方偵查後，認定余女無誹謗故意，偵結處分不起訴，余女不服聲請再議仍被駁回。刑事部分都失敗後，余女另提民事求償25萬元，但法官綜合相關事證後，認定蕭女未侵害余女名譽，判余女敗訴，可上訴。