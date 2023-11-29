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船長走私上噸毒品 妻幫助未遂獲緩刑...律師看法不同

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

船長林志吉、妻子莊女等5人今年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，法官認林一犯再犯且在海上需要協助時，害他妻子牽連入罪，判林12年，妻改以幫助犯且以未遂認定，判她1年並給予緩刑機會。此一判決出爐，法界卻有不同看法。

曾任南檢主任檢察官的律師羅瑞昌表示，這個判決有三個特徵都是在對被告（莊女）有利，檢察官是起訴共同正犯，法官把它變更法條幫助犯，且檢察官說是既逐，但法官只判未遂，還有販毒是重罪，判緩刑是否適宜？他認為「這跟一般社會大眾的想法，可能有一點距離」。

台南地院上午宣判，林志吉及李姓船員共同犯運輸第二級毒品罪，林累犯處12年、李處6年；林友人李姓男子、莊女的廖姓表哥各犯幫助私運管制物品進口未遂罪，均處6月併科罰金5萬元。至於莊女犯幫助私運管制物品進口未遂罪處1年，緩刑5年，並應提供240小時義務勞務，公益捐款10萬元。

台南地院表示，林志吉及李姓船員2人承認犯罪，考量林是第3次走私毒品且是主要執行者，李則是初犯且是配合共犯者，各量處其刑。

台南地院指出，依證據評價，認為莊女、李、廖3人只能證明是走私一般物品未遂的幫助犯，而非檢察官所起訴的走私毒品既遂的正犯。同時，分別考量素行、提供協助多寡及強度、與林的關係，量處李、廖得易服社會勞動且併科罰金。量處莊女不得易服社會勞動徒刑，但於公益捐款10萬元，並提供240小時義務勞務的前提下，宣告緩刑5年，併付保護管束。

台南地院指出，林志吉、李姓船員均認罪，共同成立運輸第二級毒品罪。莊女、李及廖均否認犯罪，但依監聽譯文認為證據已能確認3人提供幫助時，心裡知道林志吉從事船舶走私。但沒有充分證據足以認為3人事前知悉林志吉打算走私毒品，只能認為是走私般物品的幫助犯。

同時，經輸入經緯度以內政部「多維度海域資訊服務平台」查詢結果，林志吉從事犯罪的地點，都在台灣領海範圍之外，因此走私行為仍屬未遂。莊女等3人都只成立幫助私運管制物品進口未遂罪。

台南地院認為，從勘驗莊女與林志吉的監聽錄音過程中，可以明顯感受她的無可奈何與勉強，並顯示她是一個受限於傳統家庭觀念，無法拒絕先生要求的妻子，非常值得同情。而且她被拘提之後，始終承認自己參與的行為，明顯流露悔意，並且也因此被羈押了61日。

法官認為，她是個能夠自我改善行為的人，也已經獲得了教訓，因而給予她最長期限緩刑的機會，並要求她接受地檢署觀護人長時期的監督，且應捐款10萬元給民間公益團體，再為社會提供240小時的義務勞務，用回饋社會的方式來彌補一部分對社會造成的危害。

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法官認林男一犯再犯且在海上需要協助時，害他妻子牽連入罪，判林12年，妻改以幫助犯且以未遂認定，判她1年並給予緩刑機會。此一判決出爐，法界卻有不同看法。圖／本報資料照
法官認林男一犯再犯且在海上需要協助時，害他妻子牽連入罪，判林12年，妻改以幫助犯且以未遂認定，判她1年並給予緩刑機會。此一判決出爐，法界卻有不同看法。圖／本報資料照

走私 毒品 台南 檢察官

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