討債潑餿水狠砸雞蛋 鐵門洗不乾淨...4人構成毀損罪

台中陳姓男子受人委託討債，找來傅姓、潘姓及王姓男子3人，半夜到債務人家門口叫囂，又各拿雞蛋、豆腐朝鐵捲門猛砸，甚至持預先準備好的餿水潑灑，檢方認為鐵捲門因液體穢物殘留無法洗淨，減損美觀效用構成毀損，法院也持同見解，依毀損罪判4人拘役20至25日，可上訴。

檢警調查，陳男（26歲）受不詳人士委託要向人討債，就找來傅姓（21歲）、潘姓（20歲）及王姓（30歲）同夥，2022年12月1日凌晨12點多跑到債務人清水區住家外，由陳男朝大門猛砸雞蛋、豆腐。

傅男同樣朝大門潑餿水，潘、王則在一旁跟著丟雞蛋，除以此貶損屋內屋主名譽、社會評價，也造成鐵捲門因液體穢物殘留無法洗淨，減損其美觀效用。

檢方訊時，陳等人坦承朝債務人家丟雞蛋豆腐、潑餿水，但辯稱因為對方避不見面，且不知道這樣會造成對方難堪，另現場監視器也發現眾人行為。

檢方認為，陳等同一行為涉犯公然侮辱、毀損，2罪想像競合，偵結從重依毀損罪嫌起訴4人。

法院審酌，陳男因受人委託討債，卻不思合法途徑、正當管道解決問題，找傅、潘及王毀損他人物品、公然侮辱，所為不僅造成債務人感覺難堪，也直損及大眾對其評價名譽，且侵害他人財產權，審理後依毀損罪判陳男拘役25日，其餘3人均判拘役20日。