印度籍男子北市街頭鬧事強抓3歲女童 判刑4月驅逐出境

一名印度籍男子今年10月間因轉機入境，在台北市喝酒鬧事，還在街頭企圖強行抱走一名二寶媽懷中的3歲女兒，幸好二寶媽抱緊女兒、尖叫，印度男子才鬆手。士林地方法院依成年人故意對少年犯強制罪，判刑4月可易科罰金之刑，執行完畢驅逐出境。

判決指出，印度籍男子短期入境我國，今年10月9日凌晨在北市大同區、中山區，朝他人丟雨傘，又欲強行進入非住宿飯店鬧事，當晚6時許在人行道上見不認識的二寶媽，環中抱著3歲女兒，身旁緊跟6歲女兒，竟突然上前雙手抓住3歲女兒，企圖強行抱走，幸好二寶媽抱緊女兒閃避、尖叫，吸引路人注目，印度籍男子才放手，並遭到場的警察逮捕究辦。

印度籍男子認罪，判母女能原諒他，但二寶媽未到庭，未能和解。法官認定，印度籍男子原本規劃前往紐西蘭，因轉機短暫入境，卻因喝酒有不當違法行為，犯罪事證明確，全案依成年人故意對未滿12歲的女童犯強制罪，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，判處4月徒刑，可易科罰金，執行完畢驅逐出境。可上訴。

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