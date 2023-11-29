王忠義涉弒母詐保案審6年...更三審今再逆轉！判無罪確定

王忠義涉嫌弒母詐保案，台中高分院在去年5月底，更二審宣判，認定王在2014年間帶高齡、年長的母親到南投縣國姓鄉遊玩時，獨讓母親脫隊上廁所，沒有盡到「保證人」義務，依過失致死罪，判刑1年2月，全案最高法院發回後，更三審今宣判，判王涉殺母罪部分，無罪確定，至於有關過失致死罪部分，則由檢方另案處理。

更三審認定，此案王忠義涉嫌殺母事證部分，在犯案動機，王在檢方訊問時，已有充分說明債務，不足以認定有犯案動機，另外王母額頭與皮下的傷勢，經法醫、證人認定後，認為是王母跌落溪中後，撞到大石導致，雖然王在警詢時有短暫自白，有以手肘壓母，但與法醫相驗，王母肩膀無明顯遭外力強壓入水的證據，因此不採王在此部分的自白。

更三審認定，此案更二審認定涉犯過失致死罪部分，因與檢察官起訴事實不同，無從變更法條，需由檢方另案論處，因王涉犯殺母罪部分，此次已是第三次判決無罪，歷經超過6年審理，根據刑事妥速審判法規定，此案不得上訴，全案確定。

起訴指出，王忠義、陳麗雅夫婦不堪長期照顧生病父親，2014年5月底將父親載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打父親頭部致死。又因為無業積欠卡債，為母親投保50萬元後，同年10月間假借帶母親到國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，將母親推落溪中溺斃。

此案一審判王無期徒刑，二審撤銷改判無罪，其中殺父部分無罪確定，涉嫌殺母部分，更一審也認定無罪。

不過更二審認定，根據檢察官的證據，沒有辦法判斷王有殺人的故意，但是王對於母親有照顧義務，但2014年10月間，王帶著妻兒、高齡有智能障礙的母親，前往南投縣國姓鄉戲水，但回程時獨留母親脫隊上廁所，沒有叫妻子或是自己陪同前往，負有過失責任，認定涉犯過失致死罪。

更二審因此變更檢方家暴殺人的起訴法條，改依過失致死罪論處，判刑1年2月。

不過最高法院在今年6月認定，更二審若認定王忠義沒有弒母故意，但起訴書未記載過失致死罪，二者事實不同，更二審未清楚說明變更起訴法條、起訴事實的原因及理由，有調查未盡、理由欠備違法之處，所以撤銷發回更三審，今天審結宣判。