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台中豐原客運貿然關門 女高中生右腳遭夾...慘被拖行50公尺

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原客運林姓司機載客時未注意，1名蕭姓女高中生右腳才踏入就貿然關門起駛，導致前車門夾住她右腳，身體卻在外遭公車拖行50公尺，被巡邏警車發現即時攔停，也釀蕭全身傷痕累累，法院刑事依過失傷害罪判林3月徒刑，民事則判林及豐原客運應連帶給付蕭女9萬元，可上訴。

檢警調查，林男2021年3月31日開公車經北區雙十路體大游泳池站，關閉車門打算起駛卻沒注意到蕭姓女學生正要踏入前車門，就貿然關閉並持續往前開，造成蕭上車的右腳被夾住，但身體卻在車外遭拖行長達50公尺。

林一路開到附近台中公園才發現異狀， 當下也被巡邏警車目擊並攔停，但蕭女因腳遭門夾、拖行，全身軀幹、四肢都有多處擦挫傷，林男肇事後則向留在現場向警方自首坦承。

檢方根據行車記錄器畫面、蕭女驗傷報告及車禍事故調查等，認為林的過失和蕭受傷結果間具有相當因果關係，依過失傷害罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，經台中地院判林男有期徒刑3月，得易科罰金確定。

蕭女事後也根據醫藥費、交通費、看護費，並主張受傷後身心痛苦異常，另請求精神撫慰金60萬元，一共向林男、豐原客運求償67萬4106元。  

對此，林男對刑事判決無意見，但爭執蕭的看護費，也認為精神撫慰金應以5萬元為適當；豐原客運也認為蕭女看護費無必要，精神撫慰金合理金額為5萬元以下。

法院審酌，蕭女受傷後陸續到醫院就診，顯見身體、精神確實受到相當痛苦，考量雙方職業、收入及侵害程度等，認為她求償精神撫慰金60萬元過高，應以8萬元為適當，連同醫藥、交通費等，一共判林男、豐原客運應給付蕭9萬68元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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