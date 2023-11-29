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im.B曾耀鋒酒駕謊報身分 宜蘭地院審結...北檢不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年5月間，im.B吸金案主謀曾耀鋒宜蘭酒駕，受執勤警員臨檢，曾耀鋒當下謊報同姓友人姓名逃過一劫，涉嫌偽造文書。今年8月17日宜蘭地方法院判決審結本案，判處曾耀鋒行使偽造私文書罪3月徒刑，得易科9萬元罰金。基於同一事實不起訴，北檢今偵結，予以曾耀鋒不起訴處分。

今年5月3日凌晨，曾耀鋒及張淑芬曾駕車行經宜蘭縣羅東振中山路與站前南路口，受一名執勤員警攔查，員警發現曾國緯渾身酒氣，身為通緝犯的曾國緯為了躲避查緝，冒用與他年齡相仿的曾姓男子名義，誆稱他未攜帶身分證件，躲過一劫。

當晚他與張淑芬到羅東某溫泉酒店留宿，台北地檢署指揮刑事局於同日中午12點25分許，拘捕兩人。

北檢今偵結，北檢8月時將案件移審至宜蘭地院併辦，宜蘭地院8月17日裁判已確定，判處曾耀鋒3月有期徒刑，得易科9萬元罰金，檢方未上訴，再退併案件回北檢，因同一事實不起訴，北檢今偵結，處分不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

I’m.B主謀曾耀鋒。圖/聯合報系資料照片
I’m.B主謀曾耀鋒。圖/聯合報系資料照片

曾耀鋒 宜蘭 酒駕

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