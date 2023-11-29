生前房子過戶大女兒「託孤」 死後小女兒爭產 法官駁回

基隆市1名婦人擔憂自己過世後，因出車禍無力謀生的兒子沒人照顧，詢問3個女兒後，把房子過戶給願意照顧兒子的女兒。婦人過世後，妹妹提告姊姊取得房產不合法，訴請塗銷登記改共同繼承。法官認定姊姊是以日後照顧弟弟的開銷「買」下房子，駁回妹妹的告訴。全案可上訴。

原告林姓女子提告指出，她的姊姊名下房屋原屬兩人的媽媽所有，媽媽今年6月14日死亡，1子3女都是繼承人，在辦理繼承相關事宜時，發現房屋在媽媽生前的2019年3月18日「賣」給姊姊，並在同年4月18日登記在姊姊名下。

林女說，她和另2個兄姊都沒聽媽媽說過，要將名下的房子賣給姊姊，也查不到姊姊買房的相關金流，可以認定姊姊與媽媽的不動產買賣契約及所有權移轉登記行為，均屬通謀虛偽，依民法規定應屬無效，訴請塗銷，並回復登記為全體繼承人共有。

林女的姊姊答辯，她的弟弟退伍不久因車禍受傷，至今無法正常工作謀生。媽媽顧慮他日後的生活，便與3個女兒協商，看誰有意願負擔他日後生活費用、健保費用等支出，願將房子移轉給她，用日後的開銷作為買房子的對價。

林女的姊姊說，因為她答應負擔弟弟日後生活費用、健保費用等支出，媽媽就把房子所有權移轉給她。弟弟和妹妹都知道這件事，媽媽把房子過戶給她，並非通謀虛偽，妹妹的起訴主張顯非事實。

法官指出，依民法應由原告負舉證責任，但林女並未舉證。被告聲請另一個妹妹到庭證稱，因為弟弟發生重大車禍，語言及行動較為遲緩，沒有工作，所以媽媽就說，要把房子過戶給某一個女兒，取得的人要負擔弟弟日後生活費用，要養他。

她在證述時說，媽媽也曾經問她這件事，因為她有工作，又要照顧公婆，所以跟她先生商量的結論是不要。媽媽生前有說，第一個詢問的人是原告，但原告不要，接著來問她，她也不要，後來媽媽有跟她說，要以這個條件要把房子賣給被告。

法官認為，證人與原告、被告都是姊妹，證述內容也明顯不利自身利益，應無偏袒任何一方，證詞可採信，並認被告抗辯為真實。