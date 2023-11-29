影／台中男連3月狂加霸王油 公會列黑名單被逮...法院押了

台中市田姓男子從9月間開始，陸續騎著機車在各加油站加霸王油，連月來犯案10起，被台中市加油站同業公會列為黑名單，通報台中市刑大調查，警方在本月初循線在大里區鎖定田男行蹤，田見警方上門，還跑進其他市民住宅，高喊「假警察抓人」，拒絕配合，警方查獲後，依竊盜、詐欺等罪，移送台中地檢署，檢方以有再犯之虞，向法院聲押獲准。

台中市刑大偵三隊調查，田姓男子（40歲）素行不良，有刑案前科，今年9月至11月間，陸續在北區、南區、大里等加油站，以未付款便即離開、自備油桶至各處加油站自行拿油槍加油方式，加「霸王油」，犯行10起，不法獲利超過千元，已被台中市加油站商業同業公會通報為黑名單。

警方報請檢察官指揮後，成立專案小組偵辦，在本月6日持拘票前往大里區新仁路一帶抓人，田男見警方到場，拒絕配合，除了跑進其他民眾的住宅外，還高喊「假警察抓人」，甚至謊報人名，干擾警方辦案，警方將田抓回後，依詐欺、竊盜等罪，移送台中地檢署。

此案經檢察官訊問後，認田男有類似素行，但持續犯案，有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押獲准。