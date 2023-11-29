快訊

振奮人心！印度41工人困隧道17天全數獲救 將獲慰問金、放長假

早晨財經速解讀／美債牛來了？華爾街多頭復燃 台港股黃金交叉

氣候峰會前夕 爆主辦國賣油醜聞！阿聯將趁機與15國敲定交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣妻與國中同學來往密...苗栗男打死人二審逆轉免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣翁姓男子因不滿妻子與其國中廖姓同學交往甚密，4年前以電話理論未果，騎機車前往廖男住處，遇到恰巧要出門運動的廖男，雙方爆發肢體衝突後，廖男跌倒在地，頭部撞擊地面，返家倒在浴室門口，經送醫後不治。一審認翁涉犯傷害致死罪，判刑7年6月，二審昨宣判，認定此案證據不足，依傷害罪改判4月，可易科，可上訴。

台中高分院昨宣判，認為廖男的死因是否與翁男扭打有關，事證不足，無法認定廖男死因與案發前與翁男有關，撤銷改判，僅認定翁男涉犯傷害罪，改判4月徒刑，得易科罰金12萬元，仍可上訴。

判決指出，苗栗縣57歲翁姓男子與黃姓妻子結婚多年，黃女與廖男是國中同學，不過翁男在2019年4月間，因不滿妻子與廖男有密切交往，懷疑二人有不倫情愫，同年月18日，翁男先致電廖男理論，口角後翁男仍怒不可抑，騎機車前往廖男住處，遇到當時欲外出運動的廖男。

廖男當時有飲酒，但翁男不顧廖男可能因此平衡力較差，仍與廖男發生肢體衝突，雙方互毆、扭打，過程中廖男因受推擠而倒地，廖男頭部撞擊地面，也因扭打過程，受有頭部外傷、身體多處鈍傷、骨折、硬膜外血腫等傷勢，廖男當晚返家後，因頭痛、嘔吐跌倒在浴室門口，送醫不治。

翁男被依傷害致死罪送辦，一審審理時，翁男否認廖男死因與其有關，辯稱當天是廖男將他壓制在地上，雙方互有揮拳，廖男死因與他無關。

翁男的律師也說，依照法醫說法，若死因是硬腦膜上出血，5分鐘後症狀就會出現，不過廖男在互毆後仍能步行返家，廖家人證稱，廖男看起來無異狀，因此廖男可能是返家時跌倒撞擊地面，與互毆無因果關係。

一審認定，根據現場的監視器畫面，以及法醫的驗屍報告，認為廖男死因與當天扭打後跌倒有關，翁男所抗辯，廖男是返家時跌倒，則無證據支持，因此依傷害致死罪，判刑7年6月，翁男不服，上訴台中高分院，昨天宣判。

苗栗縣翁姓男子在2019年間與廖男互毆，廖男事後身亡，翁被依傷害致死罪送辦，台中高分院宣判，撤銷一審判決，改判翁男4月徒刑，可易科。圖／本報資料照
苗栗縣翁姓男子在2019年間與廖男互毆，廖男事後身亡，翁被依傷害致死罪送辦，台中高分院宣判，撤銷一審判決，改判翁男4月徒刑，可易科。圖／本報資料照

傷害罪 配偶

延伸閱讀

為求連任…彰化五連霸議員林茂明「涉以30萬買票」 二審仍判刑2年

影／男硬闖北車TPASS跟站務員互毆 警到場他補買票雙方熄火

藝品代工男賣獨角鯨牙為家庭支柱 二審認罪緩刑免關

苗栗越南小吃店5死惡火 跳窗逃跑越籍夫妻跛腳抵警局偵訊

相關新聞

氣妻與國中同學來往密...苗栗男打死人二審逆轉免關

苗栗縣翁姓男子因不滿妻子與其國中廖姓同學交往甚密，4年前以電話理論未果，騎機車前往廖男住處，遇到恰巧要出門運動的廖男，雙...

印尼女看護怨被當機器人 浸澡盆、毆踩虐嬰出氣...判決出爐

在桃市龍潭區照顧一對未滿周歲龍鳳胎的印尼女看護KHOLIFATUL INDRIYANTI（譯音阿蒂）今年3月下旬疑因工作...

防冷氣墜落砸人立法牛步 地方先修冷氣作業指引補破網

新北市板橋冷氣砸死女大生，砸出全民公共安全危機。在無法令可防冷氣砸人的規範下，新北市勞檢處修訂冷氣施工指引，將被忽略的1...

生前房子過戶大女兒「託孤」死後小女兒爭產 法官駁回

基隆市1名婦人擔憂自己過世後，因出車禍無力謀生的兒子沒人照顧，詢問3個女兒後，把房子過戶給願意照顧兒子的女兒。婦人過世後...

老公拋家棄子愛上按摩女郎 「簡訊認證」小三橫刀奪愛

高雄51歲陸姓女子與黃姓男子結縭18年，共同經營小本生意，育有一對兒女；年初，黃男愛上按摩店的49歲李姓女員工，不僅在L...

影／台中男連3月狂加霸王油 公會列黑名單被逮...法院押了

台中市田姓男子從9月間開始，陸續騎著機車在各加油站加霸王油，連月來犯案10起，被台中市加油站同業公會列為黑名單，通報台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。