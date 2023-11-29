帶團赴陸受招待 中華泛藍協會2人交保

高雄市「台灣中華泛藍協會」赴大陸五趟招待團員支持特定選舉候選人。圖／取自中國台灣網官網 「台灣中華泛藍協會」鄭姓男子和葉姓女子，被控招攬近一百多名團員，安排五趟大陸旅遊，接受各省台辦等機關招待，行程中涉藉機要求團員支持某特定總統參選人；檢方前天傳喚廿二人，認鄭、葉二人涉犯反滲透法、選罷法，各交保十五萬元、五萬元，限制出境、出海。

檢方指出，鄭、葉為「台灣中華泛藍協會」成員，今年起陸續與大陸各省台辦人員聯繫，在高雄招攬團員赴陸旅遊，陸方會提供鄭男、葉女資金籌備旅遊事宜，行程中對團員傳達政治傾向，支持二○二四總統大選特定參選人。

檢方調查，鄭男透過社區網路招攬團員，今年春季開設七天、九天、十天、十四天不等旅遊團，分別於五月赴山東一周；六月赴山西一周；八月赴內蒙古十天；九月赴新疆兩周；十月前往豫州，均接受陸方官員招待。

相關安排旅遊行程，均由中國台辦人員協助安排，餐飲、住宿、參訪行程等費用，全由台辦機關全額資助並派員隨行，觸犯反滲透法。

檢方認為，五趟行程中陸方穿插安排社區參訪及交流，台辦及統戰部人員均到場並發言，宣傳支持特定特定總統參選人，及兩岸和平、反台獨、支持九二共識等言論，鄭男也會在場附和，還回贈「兩岸一家親」之牌匾予台辦人員；鄭、葉二人涉犯反涉透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法。