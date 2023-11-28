快訊

亞錦賽／急轉彎！1千張現場票改30日線上賣 不要來夜排

不願被房價綁架！新竹房貸超越全國平均 竹科工程師寧出走外縣市「掃貨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園警洩露37筆個資供暴力討債 取得被害人原諒獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

桃園市警局中壢分局李姓警員假借職務之便，涉洩漏37筆個資給白姓男子所組成「白家幫」暴力討債台南地院下午判他應執行2年，緩刑5年，並應向國庫支付10萬元，台南地院指出，李因一時失慮而觸法，犯後坦承犯行已有悔意，且被害人均表示原諒他，因而給予緩刑，以啟自新。

台南地院指出，李坦承犯行，並有相關事證可稽，事證明確。李所為犯公務員假借職務上機會未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪、公務員洩漏國防以外之秘密罪、行使公務員登載不實準公文書罪。各應從一重行使公務員登載不實準公文書罪共37罪處斷。

台南地院認李犯行使公務員登載不實文書罪，共37罪，各處1年，應執行2年徒刑，緩刑5年，並應於判決確定後6個月內，向國庫支付10萬元。

台南地院審酌，李身為警務人員，明知被害人戶籍、車籍資料屬個人隱私權保護範疇，非於法令規定特定目的必要範圍內，不得非法利用，竟基於損害被害人利益意圖，恣意蒐集，並提供予白姓男子利用，不只違反公務員應有職責，也顯見其缺乏尊重他人隱私法治觀念，應予非難。

然而，他犯後已坦承犯行，並積極與被害人進行調解，足見他已知悔悟犯後態度良好，兼衡被告並無犯罪科刑紀錄，及考量其犯罪動機、目的、手段，現在仍在警局任職等一切情狀，依法量處其刑，併定應執行刑。

台南地院表示，李因一時失慮而觸法，犯後坦承犯行，已有悔意，經此偵審及科刑教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，同時被害人均表示原諒被告，另部分被害人認事情不嚴重，無調解必要，部分被害人無法聯絡或未到庭調解。同意給予緩刑期間，以啟自新。

台南地院表示，李因一時失慮而觸法，犯後坦承犯行，已有悔意，同時被害人均表示原諒被告，同意給予緩刑期間，以啟自新。圖／本報資料照
台南地院表示，李因一時失慮而觸法，犯後坦承犯行，已有悔意，同時被害人均表示原諒被告，同意給予緩刑期間，以啟自新。圖／本報資料照

台南 公務員 個資 討債

延伸閱讀

桃園空氣品質維護區再+1 管制這日期以前出廠柴油大客貨車

毒品案外案…桃園警涉洩露個資供黑道暴力討債 法院判決出爐

為求連任…彰化五連霸議員林茂明「涉以30萬買票」 二審仍判刑2年

維修工揪國中少女嘗禁果 搞大對方肚子僅賠40萬元免關

相關新聞

雄獅部隊人事官侵占軍人離退賠償金 前上尉澄清：未動用

國軍北台灣地面主力、號稱「雄獅部隊」的陸軍機械化步兵269旅，爆發人事科林姓上尉人事官涉利用承辦士官兵人事業務之便，侵占...

桃園警洩露37筆個資供暴力討債 取得被害人原諒獲緩刑

桃園市警局中壢分局李姓警員假借職務之便，涉洩漏37筆個資給白姓男子所組成「白家幫」暴力討債，台南地院下午判他應執行2年，...

高市汙水工程釀工安意外…1工人遭活埋不治 勞工局開鍘了

高雄市新興區一處工地今天近午發生工安意外，陳姓勞工在坑道下施工接管，遭崩落的土方活埋，送醫不治。勞工局表示，初步調查雇主...

夏光莉、藍文青「事實上夫妻關係」引結婚爭議 法界這樣看

女藝人夏光莉提夫妻剩餘財產分配訴訟，向請藍文青索6856萬元，一、二審雖都敗訴，理由卻不同。一審認為兩人非夫妻，夏光莉無...

4度酒駕被抓又無照騎人行道 累犯慘吞38萬元罰單

林姓男子日前酒後在人行道騎車，員警巡邏經過認為違規攔下，盤查得知，他不僅違規騎車在人行道，還沒有駕照更酒駕，酒測值每公升...

二寶單親爸賣帳戶給詐團判2月 檢認輕判上訴改判4月還得繳8萬

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，張男因此獲得3千元及價值1萬元的網路遊戲幣，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。