雄獅部隊人事官侵占軍人離退賠償金 前上尉澄清：未動用

國軍北台灣地面主力、號稱「雄獅部隊」的陸軍機械化步兵269旅，爆發人事科林姓上尉人事官涉利用承辦士官兵人事業務之便，侵占70名不適服志願士兵追繳賠償金及超收溢繳款項，共496萬7108元，桃園地檢署依貪汙罪起訴，桃園地院今天召開準備庭，林某坦承侵占但未動用，且已將款項繳回國庫，法官當庭教訓「侵占」就是不對，諭知明年元月再開審理庭。

案發後遭汰除的林某表示，他原本屬於指揮官體系，首次轉任人事業務職務，由於事務繁重，以致沒有按時將預先收取的賠償金依規定繳回；他坦承，當時家裡出了點事、個人財務也有些問題，心中一時有「先將這筆預收款項暫時保留」的不好念頭，但他並無動用，也沒有因為這筆錢而富有或揮霍，繳庫時，甚至以自己的年終獎金來補貼3名未繳錢的不適服志願士兵的費用；公設辯護人也說，林某於偵查中自白犯行，將此案所得款項全數歸還國庫，希望法官能依法減刑，另審酌林某犯後態度良好，盼能依法宣告緩刑。

起訴指出，34歲林姓男子自2019年11月16日至2021年10月15日任職於中華民國陸軍機械化步兵269旅，擔任旅部人事科上尉人事官，負責士官兵人事業務，為具有法定職務權限的公務員，負責志願役士兵不適服現役賠償業務，須代國防部對未服滿最低年限提前退伍的志願役官兵要求賠償。

269旅自2019年起，為減免追繳不適服志願士兵賠償金的程序負擔，作業流程為人事官自行計算應賠償金額後，預先向賠償義務人收取賠償金，並將賠償金交至269旅主計科保管，並由人事官製作內部簽呈會辦主計科及送交主管核批，主管核可後由主計科收受該筆賠償金。另為免預收不足造成後續仍須求償，人事官大多超估賠償金額，待核定後，再將溢收款項退還賠償義務人。

詎料，林某任職269旅人事官期間，陸續向簡姓等70名不適服志願士兵追繳賠償金約483萬3723元後，未繳交予國庫，且超收的13萬3385元部分也未返還吳姓等人所溢繳款項，均侵占入己，總計侵占公有財產金額496萬7108元；後因林某於2021年10月16日調職業務交接，經269旅清查不適服士兵賠償金未繳納情形，經桃檢指揮法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。

檢方偵訊後，認為林某所為觸犯貪污治罪條例的侵占公有財物及刑法侵占罪，林某就此案的犯罪所得，均已於去年2月15日前繳還完畢，又林某於偵查中自白犯行，向法院聲請減輕其刑，另審酌被告犯後態度良好，自知所涉行為不法，深切反躬自省，依法量處適當之刑。