快訊

總統令發布 蕭美琴准辭駐美代表

到底怎麼進去？他做大腸鏡檢查驚見一隻完整蒼蠅 醫師也難解

雄獅部隊人事官侵占軍人離退賠償金 前上尉澄清：未動用

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國軍北台灣地面主力、號稱「雄獅部隊」的陸軍機械化步兵269旅，爆發人事科林姓上尉人事官涉利用承辦士官兵人事業務之便，侵占70名不適服志願士兵追繳賠償金及超收溢繳款項，共496萬7108元，桃園地檢署依貪汙罪起訴，桃園地院今天召開準備庭，林某坦承侵占但未動用，且已將款項繳回國庫，法官當庭教訓「侵占」就是不對，諭知明年元月再開審理庭。

案發後遭汰除的林某表示，他原本屬於指揮官體系，首次轉任人事業務職務，由於事務繁重，以致沒有按時將預先收取的賠償金依規定繳回；他坦承，當時家裡出了點事、個人財務也有些問題，心中一時有「先將這筆預收款項暫時保留」的不好念頭，但他並無動用，也沒有因為這筆錢而富有或揮霍，繳庫時，甚至以自己的年終獎金來補貼3名未繳錢的不適服志願士兵的費用；公設辯護人也說，林某於偵查中自白犯行，將此案所得款項全數歸還國庫，希望法官能依法減刑，另審酌林某犯後態度良好，盼能依法宣告緩刑。

起訴指出，34歲林姓男子自2019年11月16日至2021年10月15日任職於中華民國陸軍機械化步兵269旅，擔任旅部人事科上尉人事官，負責士官兵人事業務，為具有法定職務權限的公務員，負責志願役士兵不適服現役賠償業務，須代國防部對未服滿最低年限提前退伍的志願役官兵要求賠償。

269旅自2019年起，為減免追繳不適服志願士兵賠償金的程序負擔，作業流程為人事官自行計算應賠償金額後，預先向賠償義務人收取賠償金，並將賠償金交至269旅主計科保管，並由人事官製作內部簽呈會辦主計科及送交主管核批，主管核可後由主計科收受該筆賠償金。另為免預收不足造成後續仍須求償，人事官大多超估賠償金額，待核定後，再將溢收款項退還賠償義務人。

詎料，林某任職269旅人事官期間，陸續向簡姓等70名不適服志願士兵追繳賠償金約483萬3723元後，未繳交予國庫，且超收的13萬3385元部分也未返還吳姓等人所溢繳款項，均侵占入己，總計侵占公有財產金額496萬7108元；後因林某於2021年10月16日調職業務交接，經269旅清查不適服士兵賠償金未繳納情形，經桃檢指揮法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。

檢方偵訊後，認為林某所為觸犯貪污治罪條例的侵占公有財物及刑法侵占罪，林某就此案的犯罪所得，均已於去年2月15日前繳還完畢，又林某於偵查中自白犯行，向法院聲請減輕其刑，另審酌被告犯後態度良好，自知所涉行為不法，深切反躬自省，依法量處適當之刑。

陸軍機械化步兵269旅林姓前上尉人事官利用承辦士官兵人事業務之便，侵占70名不適服志願士兵追繳賠償金及超收溢繳款項達496萬7108元依貪汙罪嫌起訴，桃園地院今天首次召開準備庭，林某承認侵占，但未動用，且已全數繳回，法官諭知明年元月再開庭。記者陳恩惠／攝影
陸軍機械化步兵269旅林姓前上尉人事官利用承辦士官兵人事業務之便，侵占70名不適服志願士兵追繳賠償金及超收溢繳款項達496萬7108元依貪汙罪嫌起訴，桃園地院今天首次召開準備庭，林某承認侵占，但未動用，且已全數繳回，法官諭知明年元月再開庭。記者陳恩惠／攝影

侵占 桃園 主管

延伸閱讀

駐美代表誰接任？ 外交部：已在作業中

中共廿屆三中全會今年恐不召開 傳涉及重大改革與人事

海陸66旅上尉去哪？輪值戰情官卻擅離職守 法院判決出爐

空軍上尉參加長官離職歡送會 找酒吧女陪侍續攤 下場出爐

相關新聞

夏光莉、藍文青「事實上夫妻關係」引結婚爭議 法界這樣看

女藝人夏光莉提夫妻剩餘財產分配訴訟，向請藍文青索6856萬元，一、二審雖都敗訴，理由卻不同。一審認為兩人非夫妻，夏光莉無...

高市汙水工程釀工安意外…1工人遭活埋不治 勞工局開鍘了

高雄市新興區一處工地今天近午發生工安意外，陳姓勞工在坑道下施工接管，遭崩落的土方活埋，送醫不治。勞工局表示，初步調查雇主...

雄獅部隊人事官侵占軍人離退賠償金 前上尉：未動用

國軍北台灣地面主力、號稱「雄獅部隊」的陸軍機械化步兵269旅，爆發人事科林姓上尉人事官涉利用承辦士官兵人事業務之便，侵占...

4度酒駕被抓又無照騎人行道 累犯慘吞38萬元罰單

林姓男子日前酒後在人行道騎車，員警巡邏經過認為違規攔下，盤查得知，他不僅違規騎車在人行道，還沒有駕照更酒駕，酒測值每公升...

二寶單親爸賣帳戶給詐團判2月 檢認輕判上訴改判4月還得繳8萬

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，張男因此獲得3千元及價值1萬元的網路遊戲幣，被...

轟轟轟！改管噪音車擾民 樹林警今年攔檢通報1147件

為杜絕深夜改管噪音車擾民，樹林警方今年1月1日至今攔檢通報改管車共1147件。昨天樹林警方與環保局稽查人員在大安路聯合稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。