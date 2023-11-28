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4度酒駕被抓又無照騎人行道 累犯慘吞38萬元罰單

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子日前酒後在人行道騎車，員警巡邏經過認為違規攔下，盤查得知，他不僅違規騎車在人行道，還沒有駕照更酒駕，酒測值每公升0.38毫克已超標，立刻逮捕送辦，同時開出3張罰單。由於他是累犯，這是他第4次酒駕被抓，3張罰單加總吞下逾38萬元，得不償失。

中正二分局交通分隊警員張益榮日前早上10點多，在愛國東路與金華街口停等紅燈，發現林男（47歲）在人行道騎機車，當時還有人在人行道走，認定違規將人攔下。

警方查詢身分，發現林男無照駕駛，詢問過程中又聞到他身上有酒氣，依法酒測，他酒測值每公升0.38毫克已經超標，當場逮捕並依公共危險罪嫌移送法辦。

警方事後發現，林男是酒駕累犯，這已是他10年內第4次酒駕，上一次是9月時在新北市酒駕被抓，依據酒駕累犯新制，警方對他開出36萬元罰單，再加上違規騎機車在人行道600元、無照駕駛最高罰鍰2萬4000元，3張罰單上看38萬4600元。

林男警詢時稱，昨晚在家喝了一罐保力達和啤酒，睡了一覺後自認酒精已退，才騎車來工地拿工程告示牌，後悔不已。

中正警二分局提醒，保力達、維士比等提神飲料其實是藥酒，所含酒精濃度比一般啤酒高，有些民眾、職業駕駛會於工作中飲用藉以提振精神，甚至會有加入米酒、啤酒、咖啡、汽水等混合服用猶如「深水炸彈」，需多加留意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中正二分局交通分隊警員張益榮日前巡邏看到林男違規騎車在人行道，攔下開罰，赫然發現他酒駕，還是酒駕慣犯，這已是他10年內第4次酒駕被抓。記者翁至成／翻攝
中正二分局交通分隊警員張益榮日前巡邏看到林男違規騎車在人行道，攔下開罰，赫然發現他酒駕，還是酒駕慣犯，這已是他10年內第4次酒駕被抓。記者翁至成／翻攝
中正二警方日前巡邏看到林男違規騎車在人行道，攔下開罰，赫然發現他酒駕，還是酒駕慣犯，這已是他10年內第4次酒駕被抓。記者翁至成／翻攝
中正二警方日前巡邏看到林男違規騎車在人行道，攔下開罰，赫然發現他酒駕，還是酒駕慣犯，這已是他10年內第4次酒駕被抓。記者翁至成／翻攝

人行道 酒駕 罰單

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