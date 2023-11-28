4度酒駕被抓又無照騎人行道 累犯慘吞38萬元罰單

林姓男子日前酒後在人行道騎車，員警巡邏經過認為違規攔下，盤查得知，他不僅違規騎車在人行道，還沒有駕照更酒駕，酒測值每公升0.38毫克已超標，立刻逮捕送辦，同時開出3張罰單。由於他是累犯，這是他第4次酒駕被抓，3張罰單加總吞下逾38萬元，得不償失。

中正二分局交通分隊警員張益榮日前早上10點多，在愛國東路與金華街口停等紅燈，發現林男（47歲）在人行道騎機車，當時還有人在人行道走，認定違規將人攔下。

警方查詢身分，發現林男無照駕駛，詢問過程中又聞到他身上有酒氣，依法酒測，他酒測值每公升0.38毫克已經超標，當場逮捕並依公共危險罪嫌移送法辦。

警方事後發現，林男是酒駕累犯，這已是他10年內第4次酒駕，上一次是9月時在新北市酒駕被抓，依據酒駕累犯新制，警方對他開出36萬元罰單，再加上違規騎機車在人行道600元、無照駕駛最高罰鍰2萬4000元，3張罰單上看38萬4600元。

林男警詢時稱，昨晚在家喝了一罐保力達和啤酒，睡了一覺後自認酒精已退，才騎車來工地拿工程告示牌，後悔不已。

中正警二分局提醒，保力達、維士比等提神飲料其實是藥酒，所含酒精濃度比一般啤酒高，有些民眾、職業駕駛會於工作中飲用藉以提振精神，甚至會有加入米酒、啤酒、咖啡、汽水等混合服用猶如「深水炸彈」，需多加留意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康