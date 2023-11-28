快訊

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

要翻身啦！2024這四生肖將迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

聽到「我要出來了」見驚人一幕 他性侵泥醉女同學判4年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張姓男子和同學聚餐後前往女同學住處繼續喝，女子因不勝酒力而泥醉，張見狀竟性侵。示意圖／本報資料照片
張姓男子和同學聚餐後前往女同學住處繼續喝，女子因不勝酒力而泥醉，張見狀竟性侵。示意圖／本報資料照片

張姓男子和同學聚餐，稍晚前往女同學位於住處繼續喝，女子因不勝酒力而泥醉，張見狀竟性侵。女同學因下體疼痛而甦醒，發現自己竟被張性侵，手推、嘴喊「不要」，但張不罷休並問「爽嗎？」另名蔡姓友人聽到張喊「我要出來了」驚醒。台北地方法院依強制性交罪判張4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

張姓男子與被害人是高中、大學同校同學，兩人2022年4月9日和蔡姓友人到台北市信義區的啤酒餐廳飲酒，之後又到超商買烈酒，接著3人住處繼續喝。女子因酒醉、失去意識，直接躺在地板上，蔡則爬到她的床上睡覺。

翌日清晨6點多，張看到女同學還沒清醒，認為有機可乘，竟脫去對方衣物而性侵，女同學「痛醒」，赫見自己正和張性交，連忙推拒，但張變本加厲。

女同學指控，當時發現張的性器官已經進入她的陰道，姿勢有點像坐在他身上，她當時連說「不要」，並推張的肩膀，但當回她說「爽嗎？」女生回說「我不想吃藥」，說了好幾次，張才停手、離開她的身體。

蔡姓友人說，清晨時一直聽到被害人喊著說「不要」，但當時他還醉得起不了身，最後卻聽到張說「我要出來了」，他才驚醒。蔡起身後看到張和被害人抱在一起，張將被害人抱到床上後便離開，女方持續呈現意識不清的狀況。

張不否認和女同學發生性關係，但辯稱是兩情相悅，對方並沒有拒絕，女同學因發現他沒戴保險套才說「不要無套」，他便停止。

北院認為張為了私慾，漠視他人性自主權，戕害被害人身心健康、性自主決定權，女同學在開庭時數度情緒崩潰，因此判他4年6月徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性侵 意識 保險套

延伸閱讀

誆稱不改運會罹癌 神棍性侵高中生158次 「馬上風」才停判賠120萬

台Coser控攝影師性侵 在旁男友要她「忍一忍」…女方提告下場大反轉

吳亦凡又中槍！媽媽道歉了 驚爆女藝人認被性侵

淫狼繼父喪妻後性侵13歲繼女兒致懷孕產子 還辯稱：她逼我 官判重刑

相關新聞

《四樓的天堂》推拿顧問摸女同行下體、揉胸 重判10月刑

台劇「四樓的天堂」劇組前推拿顧問汪世展前妻爆料他是性騷擾慣犯，一名曾認為汪是推拿高手的資淺女按摩師，控訴她拜師學藝時，汪...

台Coser控攝影師性侵 在旁男友要她「忍一忍」…女方提告下場大反轉

台灣發生女Cosplayer指控遭攝影師性侵事件，女方在社交平台發文，指男友為了精進攝影技巧，特意請來1位攝影師拍為她拍照教學，但女方指稱過程中遭攝影師性侵及偷拍上千照片及影片...

人夫加班挑逗女同事 半推半就鬧人命…小三要賠20萬

台中紀姓人夫趁夜間加班挑逗黃姓女同事，2人大膽在公司性交造成黃懷孕，紀的妻子得知大受打擊對黃求償150萬元，黃抗辯稱是紀...

聽到「我要出來了」見驚人一幕 他性侵泥醉女同學判4年半

張姓男子和同學聚餐，稍晚前往女同學位於住處繼續喝，女子因不勝酒力而泥醉，張見狀竟性侵。女同學因下體疼痛而甦醒，發現自己竟...

「想看你的人身會變怎樣」！ SWAG「早春女神」遭恐怖男粉私訊恐嚇

在直播平台SWAG有「早春女神」稱號的陳姓女直播主，今年6月間碰到李姓男粉絲騷擾，李男質疑陳女有意疏遠，頻傳私訊「看是封...

誆稱不改運會罹癌 神棍性侵高中生158次 「馬上風」才停判賠120萬

自稱相命師的67歲男子洪添進，以改厄去陰須直接灌注陽氣為由性侵多名女學生，其中1名高中2年級女學生小玉自2017年至20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。