聽到「我要出來了」見驚人一幕 他性侵泥醉女同學判4年半

張姓男子和同學聚餐後前往女同學住處繼續喝，女子因不勝酒力而泥醉，張見狀竟性侵。示意圖／本報資料照片

張姓男子和同學聚餐，稍晚前往女同學位於住處繼續喝，女子因不勝酒力而泥醉，張見狀竟性侵。女同學因下體疼痛而甦醒，發現自己竟被張性侵，手推、嘴喊「不要」，但張不罷休並問「爽嗎？」另名蔡姓友人聽到張喊「我要出來了」驚醒。台北地方法院依強制性交罪判張4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

張姓男子與被害人是高中、大學同校同學，兩人2022年4月9日和蔡姓友人到台北市信義區的啤酒餐廳飲酒，之後又到超商買烈酒，接著3人住處繼續喝。女子因酒醉、失去意識，直接躺在地板上，蔡則爬到她的床上睡覺。

翌日清晨6點多，張看到女同學還沒清醒，認為有機可乘，竟脫去對方衣物而性侵，女同學「痛醒」，赫見自己正和張性交，連忙推拒，但張變本加厲。

女同學指控，當時發現張的性器官已經進入她的陰道，姿勢有點像坐在他身上，她當時連說「不要」，並推張的肩膀，但當回她說「爽嗎？」女生回說「我不想吃藥」，說了好幾次，張才停手、離開她的身體。

蔡姓友人說，清晨時一直聽到被害人喊著說「不要」，但當時他還醉得起不了身，最後卻聽到張說「我要出來了」，他才驚醒。蔡起身後看到張和被害人抱在一起，張將被害人抱到床上後便離開，女方持續呈現意識不清的狀況。

張不否認和女同學發生性關係，但辯稱是兩情相悅，對方並沒有拒絕，女同學因發現他沒戴保險套才說「不要無套」，他便停止。

北院認為張為了私慾，漠視他人性自主權，戕害被害人身心健康、性自主決定權，女同學在開庭時數度情緒崩潰，因此判他4年6月徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

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